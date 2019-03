ΑΒ Βασιλόπουλος: Η άλλη πλευρά του Franchise

Σε μια εποχή «υψηλών ταχυτήτων» και μεγάλων προκλήσεων, νέες πρακτικές δίνουν ανάσα στην επιχειρηματικότητα, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις -start ups- να αποτελούν την νέα τάση του επιχειρείν, μέσα από την στήριξη οργανισμών και φορέων.

Μία ακόμα πρακτική που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, κυρίως σε κλάδους με έντονη κινητικότητα και δυναμική, αποτελεί η δικαιόχρηση. Κατά κόσμον franchise. Το franchise αποτελεί μια επιλογή χαμηλού ρίσκου, που «χτίζει» σε υπάρχουσες επιχειρηματικές βάσεις και υποδομές, ενώ συνδέεται με τις αρχές της εξωστρέφειας και της καινοτομίας

Σε αυτό το πνεύμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με 80 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, καινοτομεί στο χώρο του franchise με τα νέα μοντέλα καταστημάτων γειτονιάς, εισάγοντας την προστιθέμενη αξία μιας αυθεντικής start up. Μέσα από τα AB Shop&Go και AB Food Market, στηρίζει κάθε νέα συνεργασία με 100.000€ και 250.000€, αντίστοιχα, σε εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος Franchisee, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει την ευκαιρία να κάνει ένα δυναμικό επιχειρηματικό ξεκίνημα και μάλιστα με εχέγγυο το αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο Brand της ΑΒ Βασιλόπουλος, που προσφέρει ασφάλεια και τεχνογνωσία 8 δεκαετιών. Ταυτόχρονα, εξειδικευμένη ομάδα της αλυσίδας στέκεται στο πλευρό κάθε νέου συνεργάτη, από την αρχή της λειτουργίας και σε κάθε στάδιο εξέλιξης του καταστήματος.

ΑΒ Shop & Go: Για κάθε γειτονιά στην πόλη

Το ΑΒ Shop & Go, για έκτακτες ανάγκες αγορών σε κάθε γειτονιά, χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένα σημεία αστικών κέντρων ή σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος, όπως σταθμοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και σημεία κοντά σε χώρους εργασίας και σχολεία. Το ΑΒ Shop & Go διαθέτει την άριστη ποιότητα προϊόντων και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης κάθε καταστήματος ΑΒ, σε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον. Διαθέτει χώρους πώλησης 100-120 τ.μ. και, συνήθως, περιλαμβάνει επιπλέον έναν μικρό χώρο αποθήκης.

ΑΒ Food Market: Για την περιφέρεια

Tο ΑΒ Food Market αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για την περιφέρεια. Βρίσκεται σε πόλεις και κωμοπόλεις ή σε μεγάλα τουριστικά κέντρα. Διαθέτει προϊόντα με την υπογραφή ποιότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος και διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Με χώρους πώλησης 300 τ.μ. – 600 τ.μ. και συνήθως 20-25 θέσεις για αυτοκίνητα, οι αγορές πραγματοποιούνται εύκολα και γρήγορα.