Ο Στάθης Λιβαθινός μάς προσκαλεί στο Εθνικό: Γονείς, φέρτε τα παιδιά σας στο θέατρο [βίντεο]

Ο Στάθης Λιβαθινός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, απευθύνει μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου για Παιδιά και Νέους».

Μιας πρωτοβουλίας της ASSITEJ (Διεθνούς Ένωσης Θεάτρου για Παιδιά και Νέους - International Association of Theatre for Children and Young People).

H φετινή εκστρατεία της ASSITEJ υπενθυμίζει ότι… «το θέατρο είναι δώρο» και καλεί όλους να το γνωρίσουν στο Μικρό Εθνικό, την ανανεωμένη Παιδική και Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που απέκτησε τη δική του έδρα, το Ισόγειο Rex και αφιερώθηκε στους νέους κάθε ηλικίας.

Το μήνυμα του καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού, Στάθη Λιβαθινού: