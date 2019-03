NovaThronesHD: Το αποκλειστικό κανάλι του «Game of Thrones» κάνει πρεμιέρα στη Nova

Το NovaThronesHD το θεματικό κανάλι της σειράς φαινόμενο, «Game of Thrones», κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη Nova από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαΐου (θέση 200 του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος της Nova), χαρίζοντας δύο μήνες «επικής» διασκέδασης με όλους τους κύκλους της σειράς, αλλά και ένα εξαιρετικά πλούσιο backstage υλικό.

Από την 1η Απριλίου οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν κάθε εβδομάδα από έναν ολόκληρο κύκλο του «Game of Thrones», ενώ κάθε Σαββατοκύριακο θα προβάλλεται ο κύκλος που ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της εβδομάδας σε ένα μεγάλο μαραθώνιο. Η προβολή των νέων επεισοδίων του εκάστοτε κύκλου θα ξεκινάει κάθε μέρα στις 22:00, ενώ οι επαναλήψεις τους θα προβάλλονται την επόμενη ημέρα από τις 17:00 μαζί με πλούσιο backstage υλικό.

Το backstage υλικό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις συντελεστών και ηθοποιών, ενώ θα παρέχει άπλετη πληροφόρηση σχετικά με τη δημιουργία της σειράς μέσα από πλάνα των γυρισμάτων, αλλά και της προετοιμασίας των ηθοποιών κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης τους στους δημοφιλείς ήρωες του «Game of Thrones».

Ο νέος, 8ος και τελευταίος κύκλος της σειράς, που αποτελείται από 6 επεισόδια, θα κάνει αποκλειστικά πρεμιέρα, ταυτόχρονα με την Αμερική, την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα και με ελληνικούς υπότιτλους, ενώ θα προβληθεί Prime Time, τη Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 22:00, από το Novacinema1HD. Η προβολή των επεισοδίων θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα προβάλλονται επαναλήψεις του κάθε επεισοδίου στο Novacinema1HD και στο Novacinema4HD. O 8os κύκλος θα είναι διαθέσιμος και στο NovaΤhronesHD από τη Δευτέρα 27 Μαΐου, με την προβολή δύο επεισοδίων την ημέρα και κάθε μέρα μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου, όπου και θα ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, την Πέμπτη και την Παρασκευή 30 & 31 Μαΐου θα προβληθεί ένας μεγάλος μαραθώνιος του τελευταίου κύκλου, κλείνοντας το κανάλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



Το κανάλι NovaThronesHD θα είναι διαθέσιμο και μέσα από την υπηρεσία Nova Go. Όλα τα επεισόδια των πρώτων εφτά κύκλων βρίσκονται ήδη στην υπηρεσία Nova On Demand, από την 1η Μαρτίου, ενώ τα νέα επεισόδια του 8ου κύκλου θα διατίθενται στο Nova On Demand ταυτόχρονα με την πρεμιέρα τους. Και οι οκτώ κύκλοι θα παραμείνουν στο Nova On Demand μέχρι την Κυριακή 30 Ιουνίου.

Ο μοναδικός προορισμός για το Game of Thrones είναι η Nova!