Ντάγκλας Κέρκλαντ: Ο μποέμ καλλιτέχνης που φωτογράφησε τη Μονρόε μόνο με το σεντόνι της [εικόνες]

Ο 84χρονος σήμερα, φωτογράφος από το Τορόντο του Καναδά, Ντάγκλας Κέρκλαντ έχει περάσει έξι δεκαετίες της ζωής του φωτογραφίζοντας τα γνωστότερα πρόσωπα της δεκαετίας του '50 και του '60.

Υπάρχει μάλλον μόνον μια σταρ, την οποία πρέπει να ευχαριστήσει για αυτό, τη Μέριλιν Μονρόε, η οποία ζήτησε από τον Ντάγκλας Κέρκλαντ να την φωτογραφίσει ενώ φορούσε ένα λευκό μεταξωτό σεντόνι στο κρεβάτι το 1961, κάτι που όπως τραγικά αποδείχθηκε συνέβη εννέα μήνες πριν από τον θάνατό της.

Φωτογράφησε τους θρύλους

Μετά την ανάκαμψη από το σοκ, ο Ντάγκλας Κέρκλαντ, ξεκίνησε την καριέρα του.

Την επόμενη χρονιά και όταν ήταν περίπου 25 ετών, η φωτογράφιση με την Μονρόε τού άνοιξε το δρόμο για να περάσει τρεις εβδομάδες με την Coco Chanel. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε μια ατέλειωτη σειρά θρύλων – Σοφία Λόρεν, Γκρέις Τζόουνς, Όντρεϊ Χέπμπορν, Μπριζίτ Μπαρντό.

Συνολικά 60 πορτρέτα διάσημων προσωπικοτήτων συνθέτουν την αναδρομική έκθεση «Douglas Kirkland», η οποία φιλοξενείται στο Κέντρο Τέχνης του Πάλος Βέρντες στην Καλιφόρνια, έως τις 21 Απριλίου 2019.

Με αφορμή την έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 9 Μαρτίου οι εξωτερικοί τοίχοι του Κέντρου Πολιτισμού καλύφθηκαν με γιγαντιαίες εικόνες του Τζον Λένον, της Μέριλιν Μονρόε, της Τζούντι Γκάρλαντ, του Φρανκ Σινάτρα από τον φωτογραφικό φακό του Κέρκλαντ.

Εζησε τη χρυσή εποχή του φωτορεπορτάζ

Ο βραβευμένος φωτογράφος διάσημων εντάχθηκε στο δυναμικό του Look Magazine όταν ήταν 20 ετών και στη συνέχεια στο Life Magazine κατά τη χρυσή εποχή του φωτορεπορτάζ τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Παράλληλα συνεργαζόταν και με άλλα έντυπα, όπως το The London Sunday Times Magazine, το New York Times Magazine και το «Town & Country».

Από το 1960, o Ντάγκλας Κέρκλαντ έχει φωτογραφίσει περισσότερες από 600 σημαντικές προσωπικότητες, έχει εργαστεί σε πάνω από 150 κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ άλλων «The Sound of Music» (1964), «2001: A Space Odyssey», «Butch Cassidy and Sundance Kid» (1969), «Out of Africa» (1985), «Titanic» (1997), «Moulin Rouge» (2000), «The Great Gatsby» (2011) και «The 33» (2014).

Το ασυνήθιστο στην έκθεση είναι όλες οι φωτογραφίες είναι τοποθετημένες στον τοίχο χωρίς πλαίσιο, με έναν ανεπίσημο τρόπο, χωρίς κορνίζες, χωρίς γυαλί.

Σε κάποιο βαθμό ο σχεδιασμός της έκθεσης αντικατοπτρίζει το μποέμικο πνεύμα του στούντιο του Κέρκλαντ στο σπίτι του, στο Λόρελ Κάνιον στο Χόλιγουντ Χιλς, του Λος Άντζελες, ανέφερε ο κριτικός τέχνης Έντουαρντ Γκόλντμαν.

«Γνωρίζω τον Ντάγκλας και τη σύζυγό του Φρανσουάζ, εδώ και πολλά χρόνια και απολάμβανα τις ιστορίες για όλες αυτές τις τεράστιες προσωπικότητες. Αλλά ακόμη κι αν δεν έχεις ακούσει τις ιστορίες κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της έκθεσης, καταλαβαίνεις ότι οι διάσημοι αυτοί άνθρωποι εμπιστεύτηκαν τον Ντάγκλας αρκετά για να ρίξουν το προσωπείο και να φανερώσουν τις ψυχές τους» τόνισε.

Τα έργα του Ντάγκλας Κέρκλαντ έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και φιλοξενούνται μόνιμα στο Ινστιτούτο Smithsonian και στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Καναδός φωτογράφος κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2017 τη διευρυμένη έκδοση του best-seller βιβλίου του «Freeze Frame: Second Cut» με πρόσθετες φωτογραφίες και συνοδευτικά κείμενα.