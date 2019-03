Λαμπρές τελετές αποφοίτησης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο [εικόνες]

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης περισσότεροι από 800 απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου πέταξαν τα καπέλα τους ψηλά για να γιορτάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στις τρεις μεγαλειώδεις Τελετές Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Παρουσία περισσοτέρων από 5.500 εκλεκτών καλεσμένων και μελών των οικογενειών τους, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους από τέσσερα διακεκριμένα συνεργαζόμενα Βρετανικά Πανεπιστήμια, το University of East London, το Queen Margaret University, το Solent University στο Southampton και το University of Portsmouth.

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος κήρυξε την έναρξη των λαμπρών τελετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συγχαίροντας με ιδιαίτερη συγκίνηση τους απόφοιτους για την επιτυχία τους και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους απόφοιτούς μας και τις οικογένειές τους, οι οποίες μας εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους για να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να είναι αύριο καταξιωμένοι επαγγελματίες και πολίτες. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα και ξεκινά η πορεία των αποφοίτων προς την επαγγελματική ανάπτυξη και καταξίωση».

Κεντρική ομιλήτρια στην απογευματινή Τελετή Αποφοίτησης που έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν η Mrs Kate Smith, Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε την εμπνευσμένη ομιλία της εκφράζοντας την έκπληξή της από το μέγεθος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη διοργάνωσης δύο Τελετών Αποφοίτησης μέσα στην ίδια μέρα.

Έπειτα, συνέχισε απευθυνόμενη στους απόφοιτους με τα εξής λόγια: «Η σημερινή μέρα αποτελεί μια ευκαιρία για να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση των σπουδών σας, οι οποίες γνωρίζω πως είναι απαιτητικές, εντατικές και χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης. Άλλωστε, οι αριθμοί δείχνουν ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πράγματι αποτελεί ένα κέντρο αριστείας.

Το εύρος των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με πέντε αναγνωρισμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια με ισχυρή φήμη παγκοσμίως, είναι αξιοθαύμαστο γεγονός και γνωρίζω πως πηγάζει από τη σταθερή πίστη στην ουσιαστική δύναμη της εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει ηγετική θέση, προσφέρει στους νέους μια αξιόλογη επιλογή Βρετανικών σπουδών που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός φοιτητή και αποτελεί μοντέλο με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης».

Προσκεκλημένος ομιλητής στην πρωινή Τελετή Αποφοίτησης της Αθήνας ήταν ο κος Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος με την ομιλία του ενέπνευσε τους απόφοιτους για το μέλλον τους: «Να εργαστείτε για τη γνώση, με εφόδιο τη γνώση. Να μείνετε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, σε γνώσεις και προβληματισμούς.

Να γίνετε οι ίδιοι φορείς του διαφορετικού, της έρευνας και της καινοτομίας. Θέλουμε να αποτελέσετε την επόμενη γενιά επιτυχίας, να ξεχωρίσετε με βάση τη στάση σας και όχι μόνο τις δεξιότητές σας. Το μυαλό και το βλέμμα μας πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένο στο μέλλον. Σήμερα λαμβάνετε ένα διαβατήριο για να το αξιοποιήσετε σε αυτό το γεμάτο προσμονή και ανυπομονησία ταξίδι. Ξεχωρίζετε, γιατί οι Σχολές που επιλέξατε σας έχουν δώσει εξειδικευμένη γνώση σε σύγχρονα θέματα».

Αντίστοιχα, στην Τελετή Αποφοίτησης που έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα «Φίλων της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κεντρικός ομιλητής ήταν ο κος Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης HELEXPO, ο οποίος ανέφερε στην ομιλία του: «Οι απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, εσείς, είστε η μεγάλη ελπίδα να αλλάξετε τη χώρα και να την τοποθετήσετε εκεί που της αξίζει… στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Της Ευρώπης του κοινού μας πολιτισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης. Της Ευρώπης του μέλλοντός μας. Και πιστέψτε με, μπορείτε να το κάνετε! Είμαι εδώ σήμερα για να σας πείσω ότι η Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται μπορεί να γίνει η «California της Ευρώπης» και «μπροστάρηδες» σε έναν τέτοιο στόχο μπορείτε να είστε εσείς με τη δύναμη της γνώσης σας, το κυνήγι του ονείρου σας, την επιμονή στους στόχους σας».

Επιπλέον, επίτιμος καλεσμένος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ήταν και ο Prof. Dr. Ir. Vladimir Pletser, ακαδημαϊκός, συγγραφέας και υποψήφιος Βέλγος αστροναύτης. Ο Βέλγος, κάτοχος του Παγκοσμίου ρεκόρ για τη συμμετοχή του σε 14 διαφορετικούς τύπους αεροπλάνων που διενεργούν παραβολικές πτήσεις, στην καθηλωτική ομιλία του προς τους αποφοίτους, μεταξύ άλλων είπε: «Να έχετε πάντα τα αυτιά και τα μάτια σας ανοιχτά για νέες ευκαιρίες και να μην εμμένετε σε ό,τι έχετε προαποφασίσει για την επαγγελματική σας ζωή».

Με την παρουσία τους τίμησαν τις τρεις Τελετές Αποφοίτησης και εξέχοντα ακαδημαϊκά στελέχη των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Το University of East London εκπροσώπησαν ο Professor Hassan Abdalla, Deputy Vice Chancellor, καθώς και η Dr. Carrie Emma Weston, Associate Dean and Director of Learning and Teaching in the Cass School of Education and Communities. Tο Queen Margaret University εκπροσώπησαν ο Dr. Richard Butt, Vice Principal και η Prof. Fiona Coutts, Dean of School, Health Sciences & convener of the Council of Deans of Health Scotland. Αντίστοιχα από το Solent University παρευρέθηκε στις Τελετές ο Captain Syamantak Bhattacharya, Dean of Warsash School of Maritime Science and Engineering. Όλοι οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Πανεπιστήμιων με τις ομιλίες τους συνεχάρησαν θερμά τους πτυχιούχους και τους καλωσόρισαν στη διεθνή κοινότητα των απόφοιτών τους.

Στο πλαίσιο των φετινών Τελετών, γιορτάστηκαν και τα 10 Χρόνια Σπουδών Φυσικοθεραπείας από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Το 2009 το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσέφερε το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Φυσικοθεραπείας (Bachelor) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Queen Margaret University του Εδιμβούργου. Στα 10 αυτά χρόνια, το Τμήμα συγκέντρωσε κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές του χώρου, επένδυσε σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαισίων κλινικής άσκησης, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών. Η επέτειος γιορτάστηκε παρουσία παλαιότερων συνεργατών και απόφοιτων που σήμερα σταδιοδρομούν στο χώρο της Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σημερινών συνεργατών του προγράμματος, οι οποίοι παρέλαβαν τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των απονομών των πτυχίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, αναδείχθηκε και ένα έργο κοινωνικής προσφοράς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Solidarity Now, ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων με στόχο την υποστήριξη όσων πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, φιλοξενήθηκε στην Αθήνα ομάδα φοιτητριών του Arizona State University των ΗΠΑ, οι οποίες παρακολούθησαν πρόγραμμα δύο εβδομάδων σε δομές που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια της ΜΚΟ Solidarity Now, παρευρέθηκε στην τελετή και στην ομιλία της ανέφερε: «Στόχος της εκπαίδευσης είναι να καταλάβουμε τον κόσμο εκεί έξω, αλλά και τον κόσμο μέσα μας και το πώς αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Ακόμη περισσότερο όμως, εκπαίδευση είναι να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε και τους δύο αυτούς κόσμους ακόμη καλύτερους. Η συνεργασία μας με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αγγίζει όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής εμπειρίας».

Το κλίμα συγκίνησης κορυφώθηκε τη στιγμή που όλοι οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα τους πολυάριθμους βραβευόμενους απόφοιτους, οι οποίοι ξεχώρισαν με το κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους έργο, για τις εξαιρετικές αθλητικές τους διακρίσεις, αλλά και για ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Επιπλέον - όπως κάθε χρόνο - βραβεύθηκαν και οι απόφοιτοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Φέτος, η κορυφαία ελβετική εταιρεία ωρολογοποιίας TAG Heuer απένειμε τα βραβεία “TAG Heuer Excellence Awards by Μητροπολιτικό Κολλέγιο”, προσφέροντας σε 3 αριστούχους απόφοιτους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Αθήνα ρολόγια της δημοφιλούς συλλογής TAG Heuer Formula 1 και πιο συγκεκριμένα, το αντρικό μοντέλο TAG Heuer Formula 1 Chronograph και το γυναικείο μοντέλο TAG Heuer Formula 1 Lady.

Οι Τελετές ολοκληρώθηκαν με την απονομή των βραβείων σε ακαδημαϊκούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Πιο συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία σε καθηγητές που ξεχώρισαν: