Η Χρυσούλα Διαβάτη τα «χώνει» σε Μπέζο, Λαζόπουλο και ριάλιτι [βίντεο]

Η Χρυσούλα Διαβάτη έχει άποψη και δεν διστάζει να την εκφράσει, ακόμα και αν θεωρείται «σκληρή».

Μιλώντας στο Happy Day, η ηθοποιός σχολίασε το Your Face Sounds Familiar υποστηρίζοντας πως λυπάται όσους συμμετέχουν. «Εγώ λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος στο Your Face Sounds Familiar. Τι να κάνουν οι κακομοίρηδες; Ίσως πληρώνονται, ίσως προσπαθούν να γίνουν γνωστοί μέσα από εκεί… Πρέπει να ξέρουν ότι αυτό είναι πολύ εφήμερο. Λυπάμαι τα κακόμοιρα τα κοριτσάκια του Greece’s Next Top Model, έδιναν ψυχή για να υπάρξουν», είπε.

Η κα Διαβάτη αναφέρθηκε και στον Γιάννη Μπέζο: «Ο κύριος Μπέζος και τον τραγουδιστή έχει κάνει και σε θέαμα έχει πάει. Δεν έχουμε βγει όλοι στην επιθεώρηση και έχουμε κάνει τα τέρατα;».

Σχολιάζοντας τον Μάρκο Σεφερλή, δήλωσε πως θα ήταν «υπέροχος» στην Επίδαυρο: «Πολύ πιθανό να είναι για την Επίδαυρο ο Μάρκος Σεφερλής, γιατί να μην είναι; Τον δοκίμασαν τον άνθρωπο; Εγώ θα τον έβαζα να παίξει, θα ήταν υπέροχος στην Επίδαυρο!».

«Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι διασκεδαστής, είναι αυτή η δουλειά του. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι ηθοποιός», είπε για τον Λάκη Λαζόπουλο.