Ο Γάλλος φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy στην Αθήνα για την παράσταση «Looking for Europe»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, ακτιβιστής και παραγωγός Bernard-Henri Lévy θα βρεθεί για μια μέρα στην Αθήνα, στο θέατρο Παλλάς, για την παράσταση Looking for Europe την οποία υπογράφει ο ίδιος.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Lévy, θεωρείται μοναδική φυσιογνωμία στο διεθνές στερέωμα και μία από τις πιο ηχηρές φωνές ηθικής του καιρού μας. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις Ευρωεκλογές, η θεατρική παραγωγή διαπραγματεύεται την κρίσιμη περίοδο που διανύει η Ευρώπη, λόγω της ανόδου του εθνικισμού και του λαϊκισμού. Η παράσταση αποτελεί πρόσκληση σε κινητοποίηση προς όλους τους υπερασπιστές της δημοκρατίας. “Υπάρχει ακόμη καιρός» λέει ο Lévy, «να ανακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή κληρονομιά του Έρασμου, του Δάντη, του Γκαίτε, της Σιμόν Βέιλ και του Βάτσλαβ Χάβελ. Είναι ακόμη κατάλληλη η χρονική στιγμή να απομακρύνουμε τους δαίμονες του ολοκληρωτισμού, του πολέμου και της φτώχειας. Και αυτό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο τις Ευρωπαϊκές αξίες του φιλελευθερισμού, του ουμανισμού και της ενσωμάτωσης.”



Στην Αθήνα, η μία και μοναδική παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2019, στις 20:00, στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα).

Η παράσταση είναι τμήμα της θεατρικής περιοδείας και εκστρατείας για την Ευρώπη με τον τίτλο Looking for Europe η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 20 μεγάλες πόλεις. Από τις 5 Μαρτίου ως τις 20 Μαΐου 2019, ο Bernard-Henri Lévy, θα ταξιδέψει σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ιστορικές πόλεις όπου θα παρουσιάσει το έργο του. Σε κάθε πόλη το κείμενο έχει προσαρμοστεί με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αντίστοιχη χώρα.

Επιπλέον, εκτός από τη θεατρική παραγωγή έχει δημιουργηθεί και ιστοσελίδα που συνοδεύει τις παραστάσεις και παρέχει τη δυνατότητα στους θεατές να διατυπώσουν ερωτήματα, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο έργο.

Εισιτήρια διατίθενται σε τιμές που αρχίζουν από 10 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 11876, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.viva.gr ή να εκδώσουν εισιτήρια στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα).

Το Looking for Europe είναι μία θεατρική παραγωγή του Bernard-Henri Lévy. Είναι επηρεασμένη από το έργο του, Hotel Europe, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαράγεβο στις 27 Ιουνίου του 2014, με το διάσημο ηθοποιό Jacques Weber. Το 2015 ο Bernard-Henri Lévy έπαιξε το ρόλο στην Κρατική Όπερα της Οδησσού και στο Festival dei 2mondi στο Σπολέτο. Ακολούθησε η διασκευή Last Exit Before Brexit, τον Ιούνιο του 2018 στο Cadogan Hall του Λονδίνου και, υπό τον τίτλο Looking for Europe, στο Κρατικό Θέατρο της Νέας Υόρκης, το Νοέμβριο του 2018. «Φύγαμε από την παράσταση πεπεισμένοι ότι παρακολουθήσαμε ένα έργο από αυτά που έχεις την τύχη να δεις μια φορά στη ζωή σου» –έγραψε το περιοδικό Paris Match. «Εκείνος, ίσως ο μόνος μεταξύ των φιλοσόφων, ένα είδος που δε διακρίνεται για τη γοητεία του- έχει το χάρισμα να υποστηρίζει ένα μονόλογο που αφήνει το θεατή με την αίσθηση ότι έχει γίνει μέρος της παράστασης, έχει διασκεδάσει και επιμορφωθεί», σύμφωνα με το περιοδικό Tablet. Και από την Washington Post: «Λίγοι μπορούν να ταυτιστούν με το ταλέντο του. Αλλά η αίσθηση που αφήνει είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη»

Σχετικά με το έργο:

Το απόγευμα της 1ης Απριλίου 2019 ένας άνδρας τίθεται σε περιορισμό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διαμένει, μόλις δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του σε ομάδα ευρωπαϊστών ακτιβιστών. Βρισκόμαστε στο Σαράγεβο, την πόλη που πριν από 25 χρόνια θυσίασαν για μία τετραετία η Αμερική και η Ευρώπη, καθώς έπεφτε στις Σερβικές δυνάμεις. Η ομιλία επρόκειτο να είναι μία ωδή στην Ευρώπη και το λαμπρό μέλλον της. Καθώς ο πρωταγωνιστής αρχίζει να σχεδιάζει την ομιλία, βιώνει το «σύνδρομο της κενής σελίδας». Νιώθει συντετριμμένος από την αναζωπύρωση του εθνικισμού, του λαϊκισμού και του αντι-σημιτισμού σε όλη την ήπειρο. Και εξοργίζεται από την οπισθοχώρηση της Δύσης στο διεθνές στερέωμα, την ώρα που αντιφιλελεύθεροι ηγέτες, όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν, δράττονται της ευκαιρίας να αποσταθεροποιήσουν τη γεωπολιτική τάξη. Ακολουθεί μία ομιλία μέσα στην ομιλία, ένας λογοτεχνικός χείμαρρος συνειδήσεως, η κατάρρευση στη μεταμοντέρνα άβυσσο και μία παθιασμένη έκκληση στις Ευρωπαϊκές αξίες.

Ποιος είναι ο Bernard-Henri Lévy

Ο BERNARD-HENRI LÉVY (συγγραφέας και καλλιτέχνης) είναι φιλόσοφος, ακτιβιστής και παραγωγός. Ανάμεσα στα δεκάδες βιβλία του είναι: The Empire and the Five Kings, American Vertigo, Barbarism with a Human Face και Who Killed Daniel Pearl? Στις ταινίες του περιλαμβάνονται τα ντοκιμαντέρ Peshmerga, The Battle of Mosul, The Oath of Tobruk και Bosna! Με δράση στο Μπαγκλαντές στην ηλικία των 20 ετών και αργότερα στη Βοσνία, το Νταρφούρ, τη Λιβύη, την Ουκρανία και το Κουρδιστάν προτιμά τη φυσική και κοινωνική δράση. Τα έργα του εμφανίζονται σε μεγάλο εύρος εκδόσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων: Le Point (Γαλλία), La Stampa (Ιταλία), El Español (Ισπανία), Die Welt (Γερμανία) και άλλα μέσα στις ΗΠΑ (The New York Times, The Wall Street Journal, Vanity Fair, CNN, Foreign Policy, Tablet, Daily Beast κ.α.). Από το Παρίσι, ο Lévy διευθύνει τη λογοτεχνική επιθεώρηση La Règle du jeu.

Η σκηνοθεσία του Looking for Europe είναι της Maria de França, η μουσική επένδυση του Nicolas Ker και τα σκηνικά του Vincent Darré.