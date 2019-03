Με 3η σεζόν επιστρέφει η υποψήφια για Emmy σειρά The Good Fight αποκλειστικά στην Cosmote TV

Η πρεμιέρα της 3ης σεζόν της υποψήφιας για Emmy® δραματικής σειράς The Good Fight, η επιστροφή με νέο κύκλο του επιτυχημένου πολιτικού δράματος Billions, καθώς και δημοφιλή blockbusters, όπως το Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση με τον Τομ Κρουζ, ξεχωρίζουν στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή 15/3 έρχεται σε Α’ Προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD, η 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς The Good Fight (22.00) με την Κριστίν Μπαράνσκι και την Ρόουζ Λέσλι του Game of Thrones. Στο νέο κύκλο, η Ντάιαν Λόκχαρτ (Κριστίν Μπαράνσκι), προσπαθεί να μείνει ψύχραιμη κατά την διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, ενώ έρχεται παράλληλα σε σύγκρουση με τον δικηγόρο Ρόλαντ Μπλούμ (Μάικλ Σιν). Οι δύο πρώτοι κύκλοι της σειράς, είναι διαθέσιμοι on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Επίσης, πρεμιέρα κάνει στο κανάλι, 24 ώρες μετά την Αμερική, ο νέος κύκλος της δραματικής σειράς Billions, με τους Πολ Τζιαμάτι (υποψήφιος για OSCAR®, βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα) και Ντέμιαν Λιούις (βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα) (Δευτέρα 18/3, 21.00). Στα νέα επεισόδια, οι δύο πρώην θανάσιμοι εχθροί, ο πολιτικά δικτυωμένος εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τσακ Ρόουντς (Πολ Τζιαμάτι) και ο καιροσκόπος δισεκατομμυριούχος βασιλιάς των αμερικανικών hedge funds, Μπόμπι «Axe» Άξελροντ (Ντέμιαν Λιούις), συμμαχούν ενάντια στους κοινούς τους εχθρούς. Οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ μέσα από την υπηρεσία θα διατίθενται, αμέσως μετά την προβολής τους και τα νέα επεισόδια της 4ης σεζόν.

Στo COSMOTE CINEMA 1HD, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της ταινίας δράσης Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση (Mission Impossible: Fallout) με τον Τομ Κρουζ. Στην έκτη ταινία του δημοφιλούς franchise, ο πράκτορας Ίθαν Χαντ (Τομ Κρουζ) και οι συνεργάτες του καλούνται να δώσουν μάχη ενάντια στο χρόνο, ώστε να ανακτήσουν το πυρηνικό υλικό που κλάπηκε εξαιτίας τους και να σώσουν την ανθρωπότητα (Κυριακή 17/3, 21.00, ζώνη Blockbuster).Την Παρασκευή 15/3, στις 21.00, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους τη γαλλική ταινία Για Όνομα του Θεού, με τον Ζαν Ρενό, στο ρόλο ενός διαρρήκτη που επανασυνδέεται με τις δύο κόρες του και σχεδιάζει μια ριψοκίνδυνη ληστεία για να εκδικηθεί τον πρώην συνεταίρο του, που τον πρόδωσε (Α’ Προβολή, COSMOTE CINEMA 1HD).

Οι φαν των θρίλερ θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία Τερματικός Σταθμός (The Terminal), με την υποψήφια για OSCAR, Μάργκο Ρόμπι (I, Tonya), να συμμετέχει στο 'παιχνίδι' ενός αινιγματικού εγκληματικού μυαλού (Δευτέρα 18/3, 21.00, ζώνη Action, COSMOTE CINEMA 1HD). Την Πέμπτη 21/3 θα προβληθεί η ταινία μυστηρίου Μαύρο Χιόνι (Neve Negra), η οποία αφηγείται την ιστορία του Σαλβαδόρ, που ζει απομονωμένος στα βάθη της Παταγονίας, μετά από βαριές κατηγορίες για το θάνατο του αδερφού του (21.00, ζώνη Red Carpet Premieres, COSMOTE CINEMA 1HD).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει το κατασκοπικό θρίλερ Βηρυτός (Beirut) του Μπραντ Άντερσον με τον βραβευμένο με τον Τζον Χαμ (Mad Men). Η ταινία παρουσιάζει την ιστορία ενός Αμερικανού διπλωμάτη με τραυματική εμπειρία στη Βηρυτό, ο οποίος αποστέλλεται το 1982 πίσω στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση ενός παλιού φίλου του που έχει απαχθεί (Σάββατο 16/3, 22.00). Στο κανάλι κάνουν επίσης, πρεμιέρα η βιογραφική τηλεταινία του BBC, To Walk Invisible για τη ζωή των αδελφών Μπροντέ, που καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του 19ου αιώνα κατάφεραν να περάσουν στην ιστορία της λογοτεχνίας (Τετάρτη 20/3, 22.00, ζώνη Ladies First), καθώς και η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα δραματική ταινία Σοκ και Δέος (Shock and Awe), με επίκεντρο μία ομάδα Αμερικανών δημοσιογράφων που προσπαθεί να ξεσκεπάσει την αλήθεια πίσω από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ (Παρασκευή 15/3, 22.00).

Επιπλέον, την Τρίτη 19/3, συνεχίζεται το μηνιαίο αφιέρωμα στον Μάικλ Φασμπέντερ με τη δραματική ταινία Song to Song του Τέρενς Μάλικ. Με φόντο τη μουσική σκηνή του Όστιν στο Τέξας, η ταινία ακολουθεί τη ζωή δύο ζευγαριών: των μουσικών Φέι (Ρούνεϊ Μάρα) και BV (Ράιαν Γκόσλινγκ), καθώς και του μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας Κουκ (Μάικλ Φασμπέντερ) και μίας σερβιτόρας (Νάταλι Πόρτμαν), οι οποίοι μπλέκουν σε ερωτικά τρίγωνα με απώτερο σκοπό τη δόξα και την επιτυχία.

Στις πρεμιέρες του VILLAGE CINEMA HD, ξεχωρίζει η ταινία Elvis & Nixon της Λίζα Τζόνσον, η οποία βασίζεται σε όσα συνέβησαν στις 21 Δεκεμβρίου του 1970, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον (Κέβιν Σπέισι) συνάντησε τον Ελβις Πρίσλεϊ (Μάικλ Σάνον), μετά από αίτηση του δεύτερου να γίνει μυστικός πράκτορας του FBI στο τμήμα της δίωξης ναρκωτικών (Παρασκευή 22/3, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, από τη Δευτέρα 18/3 οι μικροί φίλοι θα έχουν στη διάθεσή τους την ταινία κινουμένων σχεδίων Ράλφ εναντίον Ίντερνετ (Ralph Breaks the Internet) για την ιστορία του Ραλφ και της Βανέλοπι, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε ένα βιντεοπαιχνίδι κι έχουν μόνο λίγες ημέρες στη διάθεσή τους για να επιστρέψουν στην πραγματικότητα.