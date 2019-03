Πέδρο Ενρίκε, Γαλανόπουλος, Μόρας και Μπαργκάν στην ενέργεια της Nova για το «Bleed For The Throne» [βίντεο]

Με τη συμμετοχή και γνωστών ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Πέδρο Ενρίκε της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Κώστας Γαλανόπουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ και οι Βαγγέλης Μόρας - Κενάν Μπαργκάν της ΠΑΕ ΑΕΛ υποστηρίζεται επικοινωνιακά η ενέργεια της Nova που διοργανώνει, κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, «Bleed for The Throne», που υλοποιείται διεθνώς με αφορμή τον τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones», της HBO.

Η Nova, αγκαλιάζοντας με θέρμη αυτή την πρωτοβουλία της HBO, καθώς αποτελεί και το αποκλειστικό μέσο μετάδοσης της δημοφιλούς σειράς στην Ελλάδα, πραγματοποιεί αιμοδοσίες στα παρακάτω σημεία:

• 18/3 στη Λάρισα, «Ο Μύλος Του Παππά», Ωράριο Αιμοδοσίας: 8.30-15.00.

• 19/3 στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ περίπτερο 14, Ωράριο Αιμοδοσίας: 09:00-20:00.

• 26-27/3 στο Μετρό Συντάγματος, Ωράριο Αιμοδοσίας: 09.00 - 20.00.

Στους εθελοντές αιμοδότες θα δοθεί από ένα συλλεκτικό μπλουζάκι «Bleed For The Throne». Ακόμη, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό κερδίζοντας επιπλέον δώρα.

Αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον σχετικό διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες θα μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα η οποία βρίσκεται στο παρακάτω link: http://www.novaguide.gr/bleedforthethrone

Εδώ μπορείτε να δείτε το κάλεσμα των Γαλανόπουλου, Ενρίκε, Μόρα και Μπαργκάν στους φιλάθλους και όχι μόνο της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης: