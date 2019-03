Ο Αντριου Ρίτζλεϊ των Wham! αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του Τζορτζ Μάικλ

Ο Άντριου Ρίτζλεϊ, ο οποίος ίδρυσε τους Wham! μαζί με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του ‘80 θα γράψει τα απομνημονεύματά του, μία ιστορία αγάπης, φιλίας και μουσικής.

Το βιβλίο με τίτλο «Wham! George & Me» θα εστιάσει στην παιδική φιλία των Άντριου Ρίτζλεϊ και Τζορτζ Μάικλ, οι οποίοι από φίλοι στο Γυμνάσιο στο Μπούσεϊ του Χερτφορτσάιρ της Αγγλίας γνώρισαν τεράστια επιτυχία ως ένα από πιο διάσημα βρετανικά συγκροτήματα της ποπ.

Η αυτοβιογραφία του Άντριου Ρίτζλεϊ θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2019 από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House.

Η Λουίζ Μπράουν, διευθύντρια του εκδοτικού οίκου εξέφρασε ενθουσιασμό για την απόκτηση των δικαιωμάτων της αυτοβιογραφίας του μέλους των Wham.

«Ο Άντριου είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να διηγηθεί αυτή την ιστορία» αναφέρει σε δελτίο τύπου. «Είναι τα απομνημονεύματα αγάπης, φιλίας και μουσικής. Όταν άκουσα γι’ αυτό για πρώτη φορά, απλά ήθελα να δημοσιεύσω το βιβλίο και να παρουσιάσω την ιστορία σε όλα αυτά τα εκατομμύρια θαυμαστών. Είναι χαρά και προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τον Άντριου και είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι για την έκδοση του βιβλίου» σημειώνει η Λουίζ Μπράουν.

«Έκαναν θρυλικά άλμπουμ, αντιμετωπίστηκαν σαν θεοί, αλλά έμειναν αληθινοί στη φιλία τους και κυρίως στους εαυτούς τους. Τα απομνημονεύματα του Άντριου καλύπτουν με λεπτομέρεια εκείνα τα χρόνια έως την τελευταία τους συναυλία: τις δυσκολίες, τα γέλια, τις σχέσεις, τα καλά και τα άσχημα», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Οι Wham Δημιουργήθηκαν το 1981 από τους Ρίτζλεϊ και Μάικλ.

Τα πρώτα τους τραγούδια «Young Guns (Go for It)», «Bad Boys» και «Club Tropicana» έγιναν όλα επιτυχίες στη Βρετανία, αλλά όχι και στις ΗΠΑ.

Αυτό άλλαξε το 1984 όταν κυκλοφόρησε το «Wake Me Up Before You Go-Go» και ακολούθησαν τα «Careless Whisper» και «Last Christmas».

Το ντουέτο έκανε τρία πλατινένια άλμπουμ και έδωσε αποχαιρετιστήρια συναυλία στις 28 Ιουνίου του 1986 στο Γουέμπλεϊ προτού τα μέλη του ακολουθήσουν ξεχωριστές πορείες.

«Ήταν ένα πάρτι που φαινόταν ότι δεν θα τελειώνει ποτέ, και έκαναν, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες δακρυσμένους θαυμαστές τους στο στάδιο Γουέμπλεϊ το 1986», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε τα Χριστούγεννα του 2016 σε ηλικία 53 ετών.