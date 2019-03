Μακελειό στη Νέα Ζηλανδία: Καρέ καρέ η σύλληψη των δραστών

Η αστυνομία μετά το μακελειό της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι στελέχη της συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται μετά τις επιθέσεις ενόπλων σε δύο τεμένη στο κέντρο της πόλης Κράιστσερτς.

«Τέσσερα πρόσωπα κρατούνται. Τρία είναι άνδρες και μία είναι γυναίκα», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Μάικ Μπους σε δημοσιογράφους στην Ουέλινγκτον.

Το κανάλι TVNZ δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης ενός εκ των δραστών.

Reportedly the terrorist who attacked the Mosque Al-Noor killing over 27 Muslims has been captured by #Newzeland Police. The attacker is reportedly an Australian who published a manifesto hailing white supremacy and livestreamed the horrific act of terror. #Christchurch pic.twitter.com/hdUmrzbDQV

— Ibrahim Qazi (@miqazi) 15 Μαρτίου 2019