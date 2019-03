Η Ροδούλα κέρδισε βραβείο καινοτομίας στην Αμερική με το προϊόν της, Vegan Πατσαβουρόπιτα

Η εταιρία «Ροδούλα» είναι αμιγώς ελληνική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής artisanal προϊόντων ζύμης και γλυκού τα τελευταία 20 χρόνια, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων σε Ευρώπη, Αμερική, Παναμά, Καναδά, Μέση Ανατολή και Αυστραλία.

Τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο του Retail, έχοντας στο ενεργητικό της, σπουδαίες ελληνικές και ξένες συνεργασίες.

Έχοντας πάντα σαν κύριο άξονα την καινοτομία και την ποιότητα στην παραγωγή των προϊόντων της, η εταιρία για άλλη μια φορά ξεχώρισε σε Διεθνές επίπεδο με το προϊόν της, Vegan πατσαβουροπιτα, η οποία ειναι χωρίς γαλακτοκομικά, λακτόζη και συντηρητικά, στα Αμερικάνικα βραβεία καινοτομίας, FABI.

Τα FABI διοργανώνονται από την μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στο κόσμο την NRA. Η NRA κάθε χρόνο προβάλει μέσα από αυτά τα βραβεία, καινοτόμα προϊόντα και μελλοντικές τάσεις στο χώρο των τροφίμων.

Είναι μεγάλη μας τιμή, μιας και είμαστε η μόνη ελληνική εταιρία που βραβεύτηκε σε αυτή την σπουδαία παγκόσμια διοργάνωση, όπου το προιον της, Πατσαβουροπιτα Vegan συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα καινοτόμα προϊόντα και τα future trends σε παγκόσμιο επίπεδο! Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των εταιριών που διακρίθηκαν, είναι προϊόντα από τις εταιρίες Pespico, Atalanta Co, CocaCola Company and Tyson Foods Inc.