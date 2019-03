Η σειρά Billions επιστρέφει με 4η σεζόν στην Cosmote TV

O 4oς κύκλος του επιτυχημένου πολιτικού δράματος Billions, με το πρωταγωνιστικό δίδυμο Πολ Τζιαμάτι (υποψήφιος για OSCAR®, βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα) και Ντέμιαν Λιούις (βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα) έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Δευτέρα 18/3, στις 21.00, 24 ώρες μετά την Αμερική (COSMOTE CINEMA 4HD).

Οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, ενώ και τα νέα επεισόδια της 4ης σεζόν θα διατίθενται, αμέσως μετά την προβολή τους, μέσα από την υπηρεσία.

Μετά τη σφοδρή τους διαμάχη στον τρίτο κύκλο της σειράς, ο πολιτικά δικτυωμένος εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τσακ Ρόουντς (Πολ Τζιαμάτι) και ο καιροσκόπος δισεκατομμυριούχος βασιλιάς των αμερικανικών hedge funds, Μπόμπι «Axe» Άξελροντ (Ντέμιαν Λιούις) επιστρέφουν στη νέα σεζόν και αποφασίζουν να συμμαχήσουν ενάντια στους κοινούς εχθρούς τους.

Δημιουργοί της σειράς είναι οι Μπράιαν Κόπελμαν (The Illusionist), Ντέιβιντ Λεβίν (Ocean's Eleven, Runner Runner) και Άντριου Ρος Σόρκιν (Too Big To Fail).

Το κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD, όπως και όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA, είναι διαθέσιμα μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής στην Ελλάδα αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές COSMOTE TV Cinema pack, COSMOTE TV Full pack, αλλά και στους συνδρομητές του θεματικού πακέτου COSMOTE TV GO Cinema Pack.