Eθελοντική αιμοδοσία: «Bleed for the Throne»

Η Nova, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιεί με αναγνωρισμένους οργανισμούς και φορείς, διοργανώνει, κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), τη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, «Bleed for The Throne», που υλοποιείται διεθνώς με αφορμή τον τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones», της HBO.

Το «Bleed For The Throne» αποτελεί τη μεγαλύτερη, διεθνούς εμβέλειας, εθελοντική δράση αιμοδοσίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από μία εταιρεία στο χώρο του entertainment. Η προωθητική καμπάνια της δράσης χρησιμοποιεί ως βασική ιδέα τους ήρωες της σειράς «Game of Thrones», οι οποίοι για εφτά ολόκληρες σεζόν «αιμορραγούν» στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τον θρόνο του Westeros και προσκαλεί τους φίλους της σειράς - και όχι μόνο - στο να συμμετέχουν και αυτοί «δίνοντας το αίμα τους» για έναν καλό σκοπό.

Η Nova, αγκαλιάζοντας με θέρμη αυτή την πρωτοβουλία της HBO, καθώς αποτελεί και το αποκλειστικό μέσο μετάδοσης της δημοφιλούς σειράς στην Ελλάδα, πραγματοποιεί αιμοδοσίες στα παρακάτω σημεία:

18/3 στη Λάρισα, «Ο Μύλος Του Παππά», Ωράριο Αιμοδοσίας: 8.30-15.00.

19/3 στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ περίπτερο 14, Ωράριο Αιμοδοσίας: 09:00-20:00.

26-27/3 στο Μετρό Συντάγματος, Ωράριο Αιμοδοσίας: 09.00 - 20.00.

Στους εθελοντές αιμοδότες θα δοθεί από ένα συλλεκτικό μπλουζάκι «Bleed For The Throne». Ακόμη, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό κερδίζοντας επιπλέον δώρα.

Αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον σχετικό διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες θα μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα η οποία βρίσκεται στο παρακάτω link: http://www.novaguide.gr/bleedforthethrone

Οι Cersei, Tyrion, Jon, Arya, και πολλοί ακόμα χαρακτήρες της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones», έδωσαν το αίμα τους για τον θρόνο … Εσύ;