Ο ράπερ Drake έκοψε το τραγούδι με τον Μάικλ Τζάκσον από την περιοδεία του

Ο Καναδός ράπερ Drake αφαίρεσε ένα τραγούδι που περιέχει φωνητικά του εκλιπόντος Μάικλ Τζάκσον από τη set-list της υπό εξέλιξη περιοδείας του.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί από τον Καναδά έως τη Νέα Ζηλανδία μποϊκοτάρουν τη μουσική του Μάικλ Τζάκσον και τώρα τα φωνητικά του εκλιπόντος τραγουδιστή φαίνεται απίθανο να ακουστούν στην περιοδεία Assassination Vacation Tour του Drake, ο οποίος αυτό το διάστημα εμφανίζεται σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο ράπερ και τραγουδιστής φέρεται να έχει αφαιρέσει το τραγούδι «Do not Matter to Me» που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον.

Το «Do not Matter to Me» που περιέχει samples ακυκλοφόρητου τραγουδιού του Μάικλ Τζάκσον του 1983 δεν υπήρχε στη set list της συναυλίας του Drake στο Μάντσεστερ Arena την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με το Variety.

Το ντουέτο τους:

Στις συναυλίες του στο πλαίσιο της περιοδείας στις ΗΠΑ το 2018 ο 32χρονος Καναδός ράπερ είχε συμπεριλάβει το κομμάτι με τα φωνητικά του Μάικλ Τζάκσον από το άλμπουμ του Scorpion.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Drake, ο οποίος δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις αναφορές, συνεχίζει την περιοδεία του με σταθμούς στο Παρίσι, την Αμβέρσα, το Άμστερνταμ, το Δουβλίνο και το Λονδίνο.

Η αποστασιοποίηση του Drake από τον εκλιπόντα «βασιλιά της ποπ» έρχεται μετά την προβολή του «Finding Neverland» ντοκιμαντέρ που επανεξετάζει τους ισχυρισμούς εναντίον του Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Η ταινία διάρκειας τεσσάρων ωρών, η οποία προβλήθηκε σε δύο μέρη, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον τραγουδιστή του «Thriller» όταν ήταν παιδιά.

H εταιρεία Cogeco στον Καναδά, η οποία διαχειρίζεται 22 ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Κεμπέκ και έναν στο Οντάριο, έχει σταματήσει να παίζει μουσική του τραγουδιστή από τότε που προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ, όπως και η MediaWorks στη Νέα Ζηλανδία.

Οι Los Angeles Lakers έχουν επίσης αντικαταστήσει το τραγούδι του Τζάκσον «Beat It» που ακουγόταν στα διαλείμματα των αγώνων , ενώ οι παραγωγοί της σειράς «The Simpsons» απέσυραν επεισόδιο του 1991 με τον Μάικλ Τζάκσον.

Το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Τζάκσον κατέβαλε προσπάθειες για να ακυρώσει και να δυσφημίσει το «Leaving Neverland» καταθέτοντας αγωγή ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του HBO δύο εβδομάδες πριν από την προβολή της ταινίας.

Ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 από υπερβολική δόση του αναισθητικού προποφόλη, βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Εκτός από την αθώωση το 2005, ο τραγουδιστής πλήρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια σε δικαστικό διακανονισμό το 1994 για υπόθεση καταγγελιών ενός άλλου παιδιού.