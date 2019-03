Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Νικητής ο «Συνήγορος» -Αναλυτικά τα βραβεία

Σε μια Ισραηλινή «Συνήγορο» που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στην απονομή δικαιοσύνης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφέρει εδώ και πενήντα χρόνια τις υπηρεσίες της σε Παλαιστίνιες φεμινίστριες και φονταμενταλιστές, σε ειρηνικούς διαδηλωτές και ένοπλους μαχητές, απένειμε το «Χρυσό Αλέξανδρο» το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά τα βραβεία:

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:

Άλι Ντερκς, ιδρύτρια και πρώην διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ (Ολλανδία)

Ελίζαμπεθ Κλινκ, ερευνήτρια και παραγωγό (Καναδάς)

Σέρζι Ντολαντέ, διευθυντή του MEDIMED (Ισπανία)

Παναγιώτη Ευαγγελίδη, σκηνοθέτη και σεναριογράφο (Ελλάδα)

Σίμον Λέρεν Βίλμοντ, σκηνοθέτη (Δανία)

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Συνήγορος σε σκηνοθεσία Ρέιτσελ Λι Τζόουνς και Φιλίπ Μπελές (Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία).

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Ταξιδιώτης του μεσονυχτίου σε σκηνοθεσία Χασάν Φαζιλί (ΗΠΑ, Κατάρ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο)

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VR

Η κριτική επιτροπή για το διαγωνιστικό τμήμα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) αποτελείται από τους:

Αρετή Λεοπούλου, επιμελήτρια εκθέσεων, ιστορικός Τέχνης (Ελλάδα)

Ολιβιέ Σεμονέ, sales agent (Γαλλία)

Σύλλα Τζουμέρκα, σκηνοθέτη (Ελλάδα)

Το βραβείο ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ που δίνει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ VR:

Ωδικό πτηνό σε σκηνοθεσία Λούσι Γκρίνγουελ (Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER 2019

Το Βραβείο Κοινού Fischer που αφορά σε ταινίες άνω των 50’ απονέμεται:

Για ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ Η μπάντα σε σκηνοθεσία Νίκου Ασλανίδη (Ελλάδα)

Για ξένη παραγωγή -«Βραβείο Κοινού Πίτερ Ουιντόνικ»- στο ντοκιμαντέρ Η σιωπή των Άλλων σε σκηνοθεσία Αλμουδένα Καρασέδο, Ρόμπερτ Μπέιχαρ (Ισπανία)

Το Βραβείο Κοινού Fischer που αφορά σε ταινίες κάτω των 50’ απονέμεται:

Για ελληνική παραγωγή στο ντοκιμαντέρ Τα καναρίνια σε σκηνοθεσία Γιώργου Κυβερνήτη (Ελλάδα)

Για ξένη παραγωγή στο ντοκιμαντέρ Χτες/Αύριο σε σκηνοθεσία Ραούλ Ρίμπενμπαουερ (Ισπανία)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει φέτος το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι:

Κώστας Δήμος (Διευθυντής Προγράμματος)

Άρης Φατούρος (Σύμβουλος Προγράμματος)

Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης)

Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Σ’ επαφή σε σκηνοθεσία Πάβελ Ζιμίλσκι (Πολωνία, Ισλανδία).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ, απονέμει φέτος δυο βραβεία.

Απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, στο ελληνικό ντοκιμαντέρ άνω των 50 λεπτών που απέσπασε το βραβείο κοινού Fischer. Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Η μπάντα σε σκηνοθεσία Νίκου Ασλανίδη (Ελλάδα)

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγής, το βραβείο Doc on Air απονέμεται στο καλύτερο project του EDN Docs in Thessaloniki για διεθνή συμπαραγωγή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN, που κρίνεται από την επιτροπή του EDN και αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, το οποίο χορηγείται από την ΕΡΤ.

Το βραβείο Doc on Air απονέμεται στο project: Intimate Outsiders, σκηνοθεσία Roser Corella, παραγωγή Roser Corella, Ana Catalá, Moving Mountains Films (Γερμανία)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚ

Στο πλαίσιο του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απονέμει:

Το βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, στο ντοκιμαντέρ: Απολιθώματα σε σκηνοθεσία Πάνου Αρβανιτάκη (Ελλάδα)

Το βραβείο αξίας 3.000 ευρώ σε project που συμμετέχει στο πρόγραμμα Agora Docs in Progress. Το βραβείο απονέμεται στο project: 54ο Δημοτικό Σχολείο σε σκηνοθεσία και παραγωγή Δήμητρας Κουζή – Ελλάδα (Kouzi Productions).

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Την φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Ανθρώπινα Δικαιώματα» απαρτίζουν οι:

Ανδρέας Βασιλείου, μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Μπέτυ Κακλαμανίδου, επίκουρη καθηγήτρια, τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Μαριάννα Λεονταρίδου, μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Χρύσα Τζελέπη, σκηνοθέτης – παραγωγός

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ #γυναικεία ηδονή σε σκηνοθεσία Μπάρμπαρα Μίλερ (Ελβετία, Γερμανία)

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF

Η φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της WWF που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Περιβάλλον», με θέμα το περιβάλλον και την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, απαρτίζεται από τους:

Κατερίνα Χριστοφιλίδου, δημοσιογράφος

Λευτέρης Φυλακτός, σκηνοθέτης

Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής WWF Ελλάς

Το βραβείο της WWF απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Σογιαλισμός σε σκηνοθεσία Ενρίκο Παρέντι και Στέφανο Λιμπέρτι (Ιταλία)

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI

Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους:

Κάρολιν Βάιντνερ (Γερμανία)

Ζίγκα Μπρντνικ (Σλοβενία)

Γιάννης Τοτονίδης (Ελλάδα)

Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος απονέμεται στην ταινία: Συνήγορος σε σκηνοθεσία Ρέιτσελ Λι Τζόουνς και Φιλίπ Μπελές (Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία).

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου (Ελλάδα)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στο ντοκιμαντέρ: Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης σε σκηνοθεσία Ηλιάνας Δανέζη (Ελλάδα)

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του Women in Film & Television απονέμεται σε γυναίκα σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και προωθεί μη στερεοτυπικές αντιλήψεις του φύλου. Η φετινή επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τα εξής τρία μέλη του ΔΣ του WIFT GR: Αντουανέττα Αγγελίδη, σκηνοθέτη, Λένα Ράμμου, MEDIA expert και Ρέα Βαλντέν, θεωρητικό κινηματογράφου.

Το βραβείο απονέμεται στην Μπάρμπαρα Μίλερ για το ντοκιμαντέρ#γυναικεία ηδονή (Ελβετία, Γερμανία)

ΒΡΑΒΕΙΟ «MERMAID»

Το Mermaid Award είναι ένα ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Η φετινή επιτροπή αποτελείται από τα εξής τρία μέλη: Ελιάνα Αμπραβανέλ, σκηνοθέτιδα, Μιγκέλ Ριμπέιρο, επιμελητή προγράμματος Doc Lisboa, Βλάνταν Πέτκοβιτς, δημοσιογράφο, κριτικό κινηματογράφου, διευθυντή προγράμματος του Kratkofil Plus IFF.

Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Ίρβινγκ Παρκ σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Ευαγγελίδη (Ελλάδα)

Ειδική μνεία δόθηκε στο ντοκιμαντέρ: Ο μπαμπάς μου είναι ο αδελφός της μαμάς μου σε σκηνοθεσία Βαντίμ Ίλκοφ (Ουκρανία)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η επιτροπή αποτελείται από τους φοιτητές των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης: