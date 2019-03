Σε ηλικία 73 χρόνων πέθανε ο ηθοποιός Ζον-Μίχαελ Βίνσεντ (Jan-Michael Vincent). Ο ηθοποιός που μεσουράνησε τις δεκαετίας του 1970 και του 1980 παίζοντας σε πολλές τηλεοπτικές σειρές πέθανε στις 10 Φεβρουαρίου από καρδιακή ανακοπή, όμως ο θάνατος του αποκαλύφθηκε τώρα.

Ο ηθοποιός σύμφωνα με το ΤΜΖ νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Βόρειας Καρολίνας.

Ο Ζον-Μίχαελ Βίνσεντ έγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του ως πιλότου στην τηλεοπτική σειρά δράσης Airwolf, η οποία ξεκίνησε το 1984 και κράτησε για πολλές τηλεοπτικές σεζόν.

Το 1978 έπαιξε μαζί με τον Μπαρτ Ρέινολντς στην ταινία Hooper, και πρωταγωνίστησε στην ταινία Big Wednesday το 1978, ενώ το 1981 πρωταγωνίστησε μαζί με την Κιμ Μπέισινγκερ στην ταινία «Σκληρή Ζωή». Ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του στο Going Home (1971) και για τη συμμετοχή του στη μίνι-σειρά του 1983 The Winds of War.

Η καριέρα του όμως επισκιάστηκε από την ταραγμένη προσωπική του ζωή.

Το 1997 παραδέχτηκε ότι συνεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα καθώς οδηγούσε μεθυσμένος και καταδικάστηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Επίσης κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή του σε καυγάδες σε μπαρ, αλλά και για τον ξυλοδαρμό γυναικών. Μάλιστα το 1986 αθωώθηκε για τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας.

Το 2000 καταδικάστηκε σε δίμηνη φυλάκιση για την κακοποίηση της τότε συντρόφου του.