Η ταινία «Αντ-Μαν και η Σφήκα» της Marvel με τον Πολ Ραντ έρχεται στην Cosmote TV

Την τρίτη εμφάνιση του Πολ Ραντ ως Άντ-Μαν στην ταινία ο Αντ-Μαν και η Σφήκα, τη 2η σεζόν της δραματικής σειράς Mary Kills People, αλλά και blockbusters και ταινίες που βραβεύτηκαν σε διεθνή Φεστιβάλ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, επιστρέφει με 2η σεζόν η πολυβραβευμένη δραματική σειρά Mary Kills People με επίκεντρο την Dr. Mary Harris (Καρολίν Νταβερνάς), μητέρα και γιατρό στα επείγοντα περιστατικά, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας βοηθάει ασθενείς σε τελικό στάδιο να δώσουν τέλος στη ζωή τους με τους δικούς τους όρους. Στον 2ο κύκλο, ο συνεργάτης της Dr. Mary Harris, Ben (Τζέι Ράιαν) βγαίνει από τη φυλακή και θέλει να επιστρέψει στις μυστικές δραστηριότητές τους. Ωστόσο, εκείνη έχει αρχίσει να σκέφτεται να διακόψει τη συνεργασία τους (Πρεμιέρα-Κυριακή 10/3, 22.00).

Στo COSMOTE CINEMA 1HD ξεχωρίζει η γαλλική δραματική ταινία Τα φαντάσματα του Ισμαήλ (Ismael’s Ghosts) του Αρνό Ντεσπλεσιν με τους πολυβραβευμένους Ματιέ Αμαλρίκ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Σαρλότ Γκενσμούργκ και Λουί Γκαρέλ (Α’ προβολή - Πέμπτη 14/3, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Πρεμιέρα κάνει στο κανάλι και η κομεντί Breathe του Άντι Σέρκις με τον υποψήφιο για OSCAR® Άντριου Γκάρφιλντ και την βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Κλερ Φόι. Η ταινία αφηγείται την πραγματική ιστορία του Ρόμπιν Κάβεντις (Άντριου Γκάρφιλντ) ενός Βρετανού, που όταν στα 28 του έμαθε ότι πάσχει από πολιομυελίτιδα, δραπέτευσε από το νοσοκομείο και έζησε τελικά άλλα 35 χρόνια, αφοσιωμένος στο σκοπό της βοήθειας ανθρώπων με παρόμοια προβλήματα (Παρασκευή 8/3, 21.00). Επίσης, σε Α’ προβολή έρχεται στο COSMOTE CINEMA 1HD η ταινία δράσης της Marvel Ο Αντ-Μαν και η Σφήκα (Ant-Man and the Wasp) με ένα all-star cast που αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τους Πόλ Ραντ, Εβαντζελιν Λίλι και Μάικλ Ντάγκλας (Κυριακή 10/3, 21.00, ζώνη blockbuster).

Οι φαν των θρίλερ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Δευτέρα 11/3 την πρεμιέρα της ταινίας Anon με την πολυβραβευμένη Αμάντα Σέιφριντ και τον υποψήφιο για OSCAR, Κλάιβ Όουεν, ο οποίος υποδύεται έναν αστυνομικό που αναλαμβάνει την εξιχνίαση μίας δολοφονίας, στην οποία ο δράστης δεν έχει κανένα ψηφιακό αποτύπωμα (21.00, ζώνη Action). Στο πρόγραμμα του καναλιού έρχονται, επίσης, σε Α’ προβολή η κομεντί Royal Hearts με τον βραβευμένο με 2 Χρυσές Σφαίρες Τζέιμς Μπρολίν να ενσαρκώνει έναν ιδιοκτήτη ράντζου, ο οποίος μαθαίνει ξαφνικά ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος ενός ολόκληρου βασιλείου (Τρίτη 12/3, 21.00), αλλά και το ντοκιμαντέρ Tiny Shoulders: Rethinking Barbie, το οποίο μέσα από την 60ετή ιστορία της διάσημης κούκλας Barbie, διερευνά τις αντιθετικές όψεις του φεμινισμού, αλλά και της γυναικείας θέσης στον κόσμο (Σάββατο9/3, 22.30).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες ταινίας Καλπάζοντας με το όνειρο (The Rider) της Κλοέ Ζάο, για την ιστορία ενός ανερχόμενου αστεριού του ροντέο, ο οποίος μετά από σοβαρό τραυματισμό αναγκάζεται να σταματήσει την ιππασία και να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του (Σάββατο 9/3, 22.00) Η ταινία κέρδισε και την Χρυσή Αθηνά ως η καλύτερη ταινία στο Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών –Νύχτες Πρεμιέρας. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να απολαύσουν, μέσα από το κανάλι, το ψυχολογικό θρίλερ Ένας μήνας παραφροσύνης (Brain on Fire) του Τζέραρντ Μπάρετ με την Κλόε Γκρέις Μόρετς. Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία ακολουθεί τη ζωή της δημοσιογράφου της New York Post, Susannah Cahalan (Κλόε Γκρέις Μόρετς), της οποίας η ζωή ανατρέπεται όταν εμφανίζει περίεργα συμπτώματα ψυχικής διαταραχής (Τετάρτη 13/3, 22.00, ζώνη Ladies First). Την Παρασκευή 8/3 στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στο κανάλι και το ισπανικό θρίλερ Το Βάραθρο σχετικά με μια σκοτεινή αίρεση στα Κανάρια Νησιά.

Στο πλαίσιο του μηνιαίου αφιερώματος στον Μάικλ Φασμπεντερ θα προβληθεί την Τρίτη 12/3 (22.00) στο COSMOTE CINEMA 2HD η ταινία δράσης Assassin’s Creed με τη Μαριόν Κοτιγιάρ και τον Τζέρεμι Άιρονς. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός κατάδικου, ο οποίος γίνεται αντικείμενο ενός παράξενου πειράματος που ξεκλειδώνει τις γενετικές του μνήμες και «βιώνει» τις περιπέτειες του προγόνου του Αγκιλάρ, ενός εκπαιδευμένου δολοφόνου, στην Ισπανία της Ιεράς Εξέτασης.

Στις πρεμιέρες του VILLAGE CINEMA HD, ξεχωρίζει η ταινία Sing Street του Τζον Κάρνεϊ, όπου μας μεταφέρει στην Ιρλανδία των 80’s ακολουθώντας τη ζωή του έφηβου Κόνορ, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάξει σχολείο λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων της οικογένειάς του. Η ταινία εξελίσσεται με φόντο τις μελωδίες των Cure, Clash, A-Ha, Duran Duran, Spandau Ballet, The Jam και άλλων πολλών μουσικών θρύλων της εποχής (Παρασκευή 8/3, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους από την Παρασκευή 8/3 προς ενοικίαση, το θρίλερ Το κορίτσι στον ιστό της αράχνης (The Girl in the Spider's Web), το οποίο βασίζεται στην τριλογία «Millennium» του Στιγκ Λάρσον. Η ταινία ακολουθεί την καταζητούμενη χάκερ Λίσμπετ Σαλάντερ (Κλέρ Φόι), η οποία αναλαμβάνει να υποκλέψει ένα άκρως προστατευμένο λογισμικό των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Επίσης, από την Δευτέρα 11/3 θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία η ταινία Φανταστικά Ζώα: Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) με τον βραβευμένο με OSCAR Έντι Ρέντμεϊν. Η ταινία με σεναριογράφο τη διάσημη συγγραφέα Τζ.Κ. Ρόουλινγκ μάς ταξιδεύει στη δεκαετία του 1920, όπου ο σκοτεινός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ καταφέρνει να αποδράσει από τη Νέα Υόρκη και τα δεσμά του Κογκρέσου Μαγείας, ταξιδεύοντας στο Παρίσι, όπου οργανώνει την επίθεση των καθαρόαιμων μάγων απέναντι στην ανθρωπότητα. Ο Νιούτ Σκαμάντερ (Έντι Ρέντμεϊν) θα έρθει εκεί αντιμέτωπος με την πανίσχυρη απειλή που διχάζει τον κόσμο των μάγων.