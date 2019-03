Guardian: Ρέκορντμαν του λαϊκισμού ο Τσίπρας -Ξεπέρασε και τον Μαδούρο!

Με τον τίτλο «Ποιος είναι οι πιο λαϊκιστής πολιτικός» («How populist were these politicians on the stump?»), ο Guardian έβαλε ένα κουίζ στο αναγνωστικό κοινό του στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας.

Το μεγάλο βρετανικό site χώρισε τους πιο γνωστούς πολιτικούς του πλανήτη σε δεξιούς και αριστερούς και έδωσε το δικαίωμα στον κόσμο να πει την γνώμη του.

Η Team Populism, ένα δίκτυο πολιτικών επιστημόνων, ανέλυσε τα κείμενα τουλάχιστον δύο προεκλογικών ομιλιών των συγκεκριμένων πολιτικών, δίνοντας βάση στην έκταση της ρητορικής του λαϊκισμού που περιέχονταν σε όσα είχαν πει.

Ο λαϊκισμός των αριστερών

Στη Βρετανία υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση για το αν ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, είναι λαϊκιστής. Η ανάλυση των ομιλιών του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έβγαλε το συμπέρασμα, ότι ο ηγέτης των Εργατικών χρησιμοποίησε μία στιβαρή λαϊκιστική ρητορική, όταν δήλωσε ότι «το σύστημά μας είναι διαλυμένο και η οικονομία μας κατακερματισμένη».

Αυτή η ρητορική βάζει τον Κόρμπιν στους λαϊκιστές, αλλά δεν φτάνει στον επίπεδο των υπερ-λαϊκιστών όπως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας .

Το μεγάλα νούμερα του Τσίπρα που ξεπερνά ακόμη και τον Μαδούρο, μοιάζει να είναι προϊόν των προεκλογικών ομιλιών του για τις εκλογές του 2015 πριν από τη συνθηκολόγησή του τελικά με τους δανειστές για την διάσωση της ελληνικής οικονομίας με την υπογραφή του μνημονίου.

Ετσι, ο Τσίπρας ξεπέρασε τον Μαδούρο, τον Ομπραδόρ, τον Κόρμπιν, τον Σάντερς, τον Ομπάμα και την Κλίντον όπως βλέπετε και στα παρακάτω νούμερα.

Κορυφή ο Τραμπ

Ο Στιβ Μπάνον θα μπορούσε να βρισκεται κοντά στην κορυφή της λίστας των δεξιών λαϊκιστών, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο σκορ στην κλίμακα λαϊκισμού από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπάνον είχε γράψει πολλές από τις ομιλίες του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και έκτοτε πραγματοποιεί ακραία λαϊκίστικες ομιλίες από μόνος του ανά την Ευρώπη, δαιμονοποιώντας τις ελίτ της Wall Street, του Νταβός, των Βρυξελλών και της Ουάσινγκτον.

«Οι ελίτ είναι οι πιο λαίμαργες ομάδες που είχαν ποτέ τον έλεγχο μιας κοινωνίας», δήλωσε πριν από λίγο καιρό στην Ουγγαρία, περιγράφοντας τον πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν ως «Τραμπ πριν τον Τραμπ». Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, ο Όρμπαν θεωρείται πιο λαϊκιστής από τον τραμπ, τουλάχιστον στην προεκλογική του περίοδο.

Από την άλλη ο πρώην επικεφαλής του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος της Βρετανίας, Ukip, Νάιτζελ Φάρατζ είχε επίσης εκτοξεύσει λαϊκιστικές κορώνες τη νύχτα του δημοψηφίσματος για το Brexit το 2016, όταν έκανε λόγο για «νίκη για τον πραγματικό λαό, τον κανονικό λαό, τον αξιοπρεπή λαό». Αντιθέτως, το σκορ του νεοεκλεγέντος -και ακροδεξιού- προέδρου της Βραζιλίας ήταν μόλις αρκετές για να τον βάλουν στην κατηγορία των λαϊκιστών.

Η αντί-λαϊκιστές

Η Χίλαρι Κλίντον εμφανίζεται να λαϊκιζει σε μικρότερη κλίμακα. Στο ίδιο επίπεδο με την Ανγκελα Μέρκελ και τον Μπαράκ Ομπάμα. Παρότι, ο ίδιος ο Ομπάμα το 2016 αφού είχε εξηγήσει πώς θα ήθελε να πατάξει τη φοροδιαφυγή, να αντιμετωπίσει την ανισότητα και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων είχε πει: «Νομίζω ότι αυτό με κάνει λαϊκιστή».