Χολιγουντιανή παραγωγή θα κάνει γυρίσματα την Κυριακή στο Σύνταγμα -Μία ταινία καταδίωξης

Σε κινηματογραφικό πλατό θα μετατραπεί την Κυριακή η πλατεία Συντάγματος όπου διεθνής παραγωγή θα πραγματοποιήσει γυρίσματα για την ταινία καταδίωξης «Born to be murdered».

Η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη πάρει άδεια από την τροχαία Αθηναών για να πραγματοποιήσει γυρίσματα στο Σύνταγμα την Κυριακή από τις 07:00 το πρωί μέχρι και τις 18:00.

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί διακοπή και εκτροπή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων σε Βασιλίσσης Αμαλίας με Βασιλέως Γεωργίου Α’ (το πάρκινγκ των ξενοδοχείων στην Βασιλέως Γεωργίου Α’ θα ρυθμιστεί σε συνεννόηση με την παραγωγή), Σταδίου συμβολή με Αμερικής, Βουλής με Ερμού, Απόλλωνος και Νίκης.

Η ταινία «Born to be murdered» είναι ένα κοινωνικό θρίλερ καταδίωξης.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ιταλός Ferdinando Cito Filomarino και παραγωγοί ο Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, των επιτυχιών Call me by your name, Suspiria και I am love.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα, του Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται άθελά του στο στόχαστρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας, σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κυνηγημένος από αγνώστους, ένας καθημερινός άνθρωπος θα ζήσει μία απρόσμενη περιπέτεια με φόντο την ελληνική ορεινή επαρχία και την πολύβουη Αθήνα.

Πρόκειται για μία αγγλόφωνη, Αμερικανοϊταλική συμπαραγωγή, το σενάριο της οποίας έχει γραφτεί εξολοκλήρου για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα Τρίκαλα, τα Μετέωρα, τα Ζαγόρια, την Καλαμπάκα και γιακεντρικές περιοχές της Αθήνας. Τα γυρίσματα στην περιφέρεια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Μετά το γύρισμα της Κυριακής στο Σύνταγμα η παραγωγή θα πραγματοποιήσει γυρίσματα και την Καθαρά Δευτέρα, τις ίδιες ώρες, στο Πεζοδρόμιο της Φιλελλήνων μπροστά από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ταινία είναι της Faliro House που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδρύθηκε το 2008 από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο και έκτοτε έχει συνεργαστεί στην παραγωγή περισσότερων από 50 κινηματογραφικώνέργων, όπως των VOYAGE OF TIME του TerrenceMalick, THE FOUNDERτου John Lee Hancock, MIDNIGHT SPECIALτου Jef fNichols, EYES OF EXODUS της Alexandra Liveris, LITTLE MEN του Ira Sachs, ΑΣΤΑΚΟΣ τουΓιώργου Λάνθιμου, BEFORE MIDNIGHT του Richard Linklater, ONLY LOVERS LEFT A LIVE του Jim Jarmusch, TAKE SHELTER του Jef fNichols, ATTENBERG της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη και προσφάτως ολοκλήρωσε το ελληνικόκομμάτι παραγωγής της τηλεοπτικής σειράς THE LITTLE DRUMMER GIRL του Park Chan-Wook.