Η κατάρα των πρωταγωνιστών του Beverly Hills -Ναρκωτικά, ατυχήματα, βία [εικόνες]

Ο Μπράντον, η Μπρέντα, η Κέλι, ο Ντίλαν, ο Στιβ, η Αντρέα, η Ντόνα και ο Ντέιβιντ, έκαναν τους νέους της υφηλίου στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, με το Beverly Hills 90210 να ονειρεύονται τη ζωή στην Αμερική, γεμάτη ανέσεις, γυναίκες και έρωτες.

Αδιαμφισβήτητοι σταρ την εποχή εκείνη, λόγω Βeverly Hills 90210 είχαν όλα τα φόντα για να απογειώσουν στη συνέχεια την καριέρα τους με κινηματογραφικούς ρόλους και συμμετοχή σε δημοφιλή σήριαλ.

Κι όμως, κανείς τους δεν τα κατάφερε.

Ολοι τους έπεσαν στην αφάνεια και απασχόλησαν τον Τύπο μόνο για τα ερωτικά τους -που συνήθως πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, τις καταχρήσεις τους, τις εμπλοκές τους με τη δικαιοσύνη και κάποια σκάνδαλα.

H κατάρα των πρωταγωνιστών του Beverly Hills 90210

Λιουκ Πέρι: Καταχρήσεις

Ο Λιουκ Πέρι, Ντίλαν ΜακΚέιν στη σειρά πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 52 ετών αφού υπέστη πολλαπλό εγκεφαλικό.

Το 2015 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο. Ολα ξεκίνησαν όταν ένας φίλος του έχασε τη ζωή του από καρκίνο του παχέως εντέρου. Ο ηθοποιός ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης και λίγο αργότερα διεγνώσθη ο ίδιος με καρκίνο.

Ο Πέρι, ο οποίος είχε αποκτήσει δυο παιδιά, ήταν και ο μόνος από το καστ του Beverly Hills 90210 ο οποίος έκανε κάποια αξιόλογα βήματα στη συνέχεια, συμμετέχοντας στο δράμα του Netflix Riverdale και στην ταινία του Ταραντίνο Once Upon A Time In Hollywood.

Σάινον Ντόχερτι: Ναρκωτικά, βία καρκίνος

Η ζωή της Σάινον Ντόχερτι, Μπρέντα Γουόλς στη σειρά, κάθε άλλο παρά με αυτή σταρ έμοιαζε. Το 1993 αλληλοκατηγορήθηκε με τον σύντροφό της για βία. Υποστήριξε ότι τον πάτησε με αυτοκίνητο και εκείνη υποστήριξε ότι την πέταξε στην πισίνα.

Το 1996 συνελήφθη γιατί έσπαγε μπουκάλια σε αυτοκίνητα. Το 2001 της επιβλήθηκε τριετής εθελοντική εργασία και πρόστιμο γιατί συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένη.

Το 2015 διεγνώσθη με καρκίνο του μαστού.

Τζέισον Πρίσλεϊ: Οι καταχρήσεις και το τροχαίο

Ο Τζέισον Πρίσλεϊ, στη σειρά Μπράντον Γουόλς απασχολήσει τον Τύπο για καταχρήσεις, αλκοόλ και τσιγάρο και μάλιστα ενεπλάκη, το 1998 σε ένα παραλίγο θανατηφόρο τροχαίο, καθώς οδηγούσε μεθυσμένος την Porsche του.

Του πήραν την άδεια οδήγησης για πέντε χρόνια και υποχρεώθηκε σε απεξάρτηση από το αλκοόλ.

Και ενώ το 2002 προσπαθούσε να ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως οδηγός αγώνων, ενεπλάκη σε ένα τρομακτικό τροχαίο καθώς έτρεχε με 180 χλμ. Εσπασε την πλάτη του, τα δυο του πόδια, τη μύτη του και χρειάστηκε να ξαναχτίσουν ένα τμήμα του κρανίου του. Κανείς δεν ήξερε αν θα περπατήσει ξανά. Ευτυχώς τα κατάφερε και προσπαθεί να χτίσει μια νέα καριέρα ως σκηνοθέτης.

Γκάμπριελ Κάρτερις: Η καριέρα της διαλύθηκε

Η Γκάμπριελ Κάρτερις, η οποία στη σειρά έπαιζε την γλυκιά Αντρέα Ζούκερμαν, προσπάθησε να κάνει καριέρα ως παρουσιάστρια αλλά με μεγάλη αποτυχία.

Η Γκαμπριέλ παντρεύτηκε τον χρηματιστή Τσαρλς Ισαάκ το 1992 και απέκτησε μαζί του δύο παιδιά. Παράλληλα πρωταγωνίστησε σε κάποιες σειρές. Ωστόσο, σε κάποιο σετ τραυματίστηκε με αποτέλεσμα το πρόσωπό της να παραλύσει μερικώς και να υποφέρει από επώδυνους σπασμούς. Για ένα χρόνο δεν είχε βγει μάλιστα από το σπίτι της. Εκτοτε η καριέρα της καταστράφηκε.

Ιαν Ζιέρινγκ: Τον έφαγαν τα κουνελάκια του Playboy

Ο Ιαν Ζιέρινγκ έπαιζε στη σειρά ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο, τον Στιβ Σάντερς.

Στην πραγματική ζωή παντρεύτηκε το κουνελάκι του Playboy Νίκι Σίλερ το 1997 με την οποία χώρισαν το 2002. Στη συνέχεια γνώρισε μια νοσοκόμα, παντρεύτηκαν το 2010 και απέκτησαν δυο κόρες.

Τώρα εμφανίζεται στο Dancing With The Stars και συμμετέχει κατά καιρούς και σε άλλα ριάλιτι τέτοιου τύπου.

Τζένι Γκαρθ

Η Τζένι Γκαρθ, η μοιραία της σειράς Κέλι Τέιλορ ερωτεύτηκε τον ντράμρ Ντάνιελ Κλαρκ το 1991 με τον οποίο και παντρεύτηκαν αμέσως. Το 1994 χώρισαν και η Γκαρθ γνώρισε τον ηθοποιό Πίτερ Φατσινέλι με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2001. Απέκτησαν δυο κόρες και χώρισαν το 2013 γίατι την κεράτωνε.

Το 2015 παντρεύτηκε για τρίτη φορά, τον ηθοποιό Ντέιβιντ Αμπραμς και χώρισαν ένα χρόνο αργότερα.

Σήμερα είναι 46 ετών και παίζει σε τηλεοπτικές σειρές που δεν σημειώνουν ιδιαίτερη επιτυχία.

Τόρι Σπελινγκ

Η μοδάτη Ντόνα Μάρτιν, κατά κόσμον Τόρι Σπέλινγκ, κόρη του παραγωγού της σειράς, ήταν και αυτή που απασχόλησε τα μίντια περισσότερο από κάθε άλλον, μετά το τέλος της σειράς. Οχι όμως για καλό λόγο.

Ξεκίνησε με έναν αποτυχημένο γάμο που κράτησε ελάχιστα, το 2004 καθώς ο σύζυγός της την έπιασε να τον απατά με τον Ντιν Μακντέρμοντ, τον οποίο η Σπελινγκ παντρεύτηκε στη συνέχεια. Μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά.

Ωστόσο, πέρα από την κακοποίηση που κατά καιρούς καταγγέλλει και τη μάχη με τις εξαρτήσεις, η Σπέλινγκ αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρότι ο πατέρας της είχε μια περιουσία άνω των 400 εκατ. δολαρίων, στην ίδια δεν άφησε τίποτα και βασανίζεται εδώ και χρόνια με χρέη. Εκανε, επίσης το δικό της ριάλιτι το οποίο δεν πήγε καλά.

Μπράιαν Οστιν Γκριν

Ο Μπράιαν Οστιν Γκριν, Ντέιβιντ Σίλβερ της σειράς έμπλεξε σε μια μακρά δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του με την οποία παντρεύτηκαν το 2002 και απέκτησαν ένα γιο.

Το ζευγάρι χώρισε και ο Γκριν παντρεύτηκε την Μέγκαν Φοξ, με την οποία και απέκτησε τρία παιδιά.

Ωστόσο, η πρώην του τον κατηγόρησε ότι αγνοούσε το παιδί που είχαν αποκτήσει μαζί. Πρόσφατα δήλωσε ότι έχει να δει τον μεγάλο του γιο εδώ και χρόνια.