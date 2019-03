Παρέμβαση Γιούνκερ και Τουσκ υπέρ του Athens Review of Books ζητούν 253 άνθρωποι του πνεύματος

Την παρέμβαση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του Ντόναλντ Τουσκ, προκειμένου να πάψουν οι διώξεις εναντίον του Athens Review of Books, ζητούν με ανοιχτή επιστολή τους 253 άνθρωποι του πνεύματος.

Ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και άλλοι άνθρωποι του πνεύματος υπογράφουν την επιστολή που δημοσίευσε το The New York Review of Books. Με αυτή, ζητούν από τον Γιούνκερ και τον Τουσκ να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που είναι στη διάθεση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να σώσουν «ένα έντυπο που τιμά τα ελληνικά γράμματα και τον ελληνικό Τύπο».

Στην επιστολή τους κάνουν αναφορά στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Νίκου Κοτζιά και του Athens Review of Books. Οι υπογράφοντες αναφέρουν ότι η «συνεχιζόμενη δίωξη του Athens Review of Books αποτελεί ακραία κατάχρηση της δυνατότητας που δίνει η ελληνική νομοθεσία στους πολιτικούς να ασκούν αγωγές για αποζημίωση κατά εντύπων ζητώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά. Εξαιτίας του περιθωρίου που δίνει η ελληνική νομοθεσία, κερδίζουν αυτές τις αγωγές, σε παραβίαση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκφοβίζοντας έτσι τον Τύπο και αποτρέποντας την άσκηση πολιτικής κριτικής».

Την ανοιχτή επιστολή αναδημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter, σημειώνοντας «Αλλο ένα παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία, παρεμβαίνοντας στη δικαιοσύνη και την ελευθερία του Τύπου. Συγχαρητήρια σε αυτούς που τους εγκαλούν».