Oλα τα Grand Prix της Formula 1 στα κανάλια Cosmote Sport HD έως το 2020

Όλα τα Grand Prix της κορυφαίας διοργάνωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού, Formula 1, θα μεταδίδονται ζωντανά στα κανάλια COSMOTE SPORT HD της COSMOTE TV και την ερχόμενη διετία, έως το 2020.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, που κάνει πρεμιέρα στην Αυστραλία τον Μάρτιο του 2019, όλα τα τριήμερα των αγώνων, μαζί με τα ελεύθερα και τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά της Formula 1, θα μεταδίδονται ζωντανά και σε υψηλή ευκρίνεια από τα κανάλια COSMOTE SPORT HD, με την ποιοτική κάλυψη της δημοσιογραφικής ομάδας της COSMOTE TV.

Oι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου, Λιούις Χάμιλτον, Κίμι Ραϊκόνεν, Σεμπάστιαν Φέτελ, Μαξ Φερστάπεν και Βαλτέρι Μπότας, θα συνεχίσουν να ανεβάζουν την αδρεναλίνη για το ελληνικό κοινό, πιλοτάροντας τα αυτοκίνητα των Mercedes, Ferrari, Renault, McLaren και Red Bull, σε πάνω από 100 live μεταδόσεις ανά αγωνιστική σεζόν σε 21 Grand Prix σε όλο τον πλανήτη.

Για ακόμα περισσότερο θέαμα μηχανοκίνητου αθλητισμού, η εκπομπή Grand Prix με τον Αντρέα Παλομπαρίνι περιλαμβάνει πλούσια θεματολογία από τα κορυφαία πρωταθλήματα του χώρου, όπως MotoGP, WRC και NASCAR Cup Series, διοργανώσεις που μεταδίδονται σε αποκλειστικότητα στα αθλητικά κανάλια COSMOTE SPORT HD.

Τα 10 κανάλια COSMOTE SPORT HD, μαζί με τα κανάλια FOX Sports HD, Nautical Channel HD, Ginx E Sports και Outdoor Channel HD, είναι διαθέσιμα για θέαση μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, live ή on demand, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO, ανεξαρτήτως δικτύου σταθερής ή κινητής, ή με τα πακέτα COSMOTE TV GO Sports και COSMOTE TV GO Sports Daily Pass.