Γέμισε Γέρους και Κορέλες το Ελ. Βενιζέλος -Σκυριανά έθιμα στον διεθνή αερολιμένα [εικόνες]

Ευκαιρία να «ταξιδέψουν» στη Σκύρο και στις παραδόσεις της είχαν το πρωί της Παρασκευής, 1η Μαρτίου, οι επισκέπτες και οι ταξιδιώτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το πρόγραμμα «Fly me to the Moon 6-Sounds Greek to me» προσέφερε μία ημέρα αφιερωμένη στις παραδόσεις του νησιού. Ετσι, όσοι ήταν στο Ελ. Βενιζέλος το πρωί, γνώρισαν από κοντά τα σκυριανά έθιμα, τη μουσική, το χορό αλλά και τις εκλεκτές τοπικές συνταγές του νησιού.

Το αποκριάτικο έθιμο της Σκύρου «ο Γέρος και η «Κορέλα», γεμάτο εικόνες από διονυσιακές γιορτές, έδωσε το δικό του χρώμα στο αεροδρόμιο προσκαλώντας τους επιβάτες σε μια ανεπανάληπτη καρναβαλική εμπειρία.

Οι πρωταγωνιστές της ημέρας, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, διασκέδασαν και έδιωξαν το κακό. Οι Γέροι, με τη βαριά σκευή τους, προκάλεσαν ξέφρενες κωδωνοκρουσίες με ρυθμικό βηματισμό, ενώ το δρόμο τους άνοιγαν οι Κορέλες, χορεύοντας και ανεμίζοντας άσπρο μαντήλι.

Παράλληλα, οι επισκέπτες του αεροδρομίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν χαρακτηριστικά κομμάτια της λαογραφίας του νησιού, με σκαλιστά έπιπλα και σκυριανά κεντήματα από το Μουσείο Φαλτάιτς, να γευτούν τοπικά εδέσματα και να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς σκυριανούς χορούς.