Το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ για τους εξόριστους στη Μακρόνησο

Το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ μάς ταξιδεύει στη Μακρόνησο και αναμένεται να κυκλοφορήσει το Μάιο, αρχικά στην αγγλική γλώσσα και από φθινόπωρο και στην Ελλάδα.

Με φόντο την ιστορία της Ελλάδας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο και τη δικτατορία έως τις μέρες μας, η αγαπημένη συγγραφέας εκατομμυρίων αναγνωστών ξεδιπλώνει, με πολλή αγάπη για την πατρίδα μας, ακόμα μια δυνατή ιστορία.

Η συγγραφέας της μεγάλης μυθιστορηματικής επιτυχίας «Το νησί» που πούλησε περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, θα κυκλοφορεί πλέον τα βιβλία της από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Η Θέμις, μια νέα γυναίκα, μέλος μιας οικογένειας που τη χωρίζουν αντίθετες πολιτικές απόψεις, αποφασίζει να συμπορευτεί με τους κομμουνιστές στον αγώνα τους ενάντια στους ναζί και όποιον συνεργάζεται μαζί τους. Η επιλογή της αυτή θα την οδηγήσει στην εξορία. Στη Μακρόνησο και στο Τρίκερι καλείται να λάβει μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Νιώθει υπερηφάνεια που έχει αγωνιστεί για την πατρίδα της, όμως κάποιες από τις επιλογές της θα τη στοιχειώνουν για το υπόλοιπο της ζωής της. Ώσπου, σαράντα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, καταφέρνει να βρει την κάθαρση.

Το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ θα κυκλοφορήσει τον Μάιο στα αγγλικά με τίτλο THOSE WHO ARE LOVED, ενώ τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά.

Η Βικτόρια Χίσλοπ φωτίζει με μαεστρία το τραυματικό παρελθόν της Ελλάδας, υφαίνοντάς το με την ιστορία μιας γυναίκας που στάθηκε ηρωίδα αλλά και σκοτεινή μορφή, παλεύοντας όλη της τη ζωή για το δίκαιο.

Εν αναμονή για ακόμα ένα μοναδικό μυθιστόρημα από τη συγγραφέα που έχει αποδείξει ότι έχει ταλέντο στην αποτύπωση των πιο σκοτεινών σελίδων της Ιστορίας μέσα από τη συναρπαστική πλοκή των βιβλίων της, που τα χαρακτηρίζει η ανθρωπιά και η συμπόνια.

24 Οκτωβρίου 2019 σε όλα τα ελληνικά βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

H ίδια προαναγγέλλει και μέσω των σόσιαλ μίντια την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου

Η Βικτόρια Χίσλοπ έγραψε το 2005 Το Νησί. Το μυθιστόρημά της αναδείχτηκε κορυφαίο σε πωλήσεις διεθνώς και μεταφέρθηκε στην ελληνική τηλεόραση σε σειρά 26 επεισοδίων.

Αναδείχτηκε κορυφαία Πρωτοεμφανιζόμενη Συγγραφέας στα British Book Awards και τώρα είναι πρέσβειρα για την αντιμετώπιση της λέπρας.

Η αγάπη της για τη Μεσόγειο την οδήγησε στην Ισπανία και στο επόμενο best seller της, Ο γυρισμός, που πραγματεύεται τα επώδυνα μυστικά του ισπανικού εμφυλίου πολέμου.

Με το μυθιστόρημά της Το νήμα, η Βικτόρια επιστρέφει στην Ελλάδα για να διηγηθεί την ταραγμένη ιστορία της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της.

Το βιβλίο αυτό έφτασε ως τη βραχεία λίστα των βραβείων British Book Awards. Η συγγραφική της δραστηριότητα συνεχίστηκε με την πολυδιαβασμένη συλλογή διηγημάτων με φόντο την Ελλάδα, Ο τελευταίος χορός.

Το τέταρτο μυθιστόρημά της, Η Ανατολή, έγινε δεκτό με διθυραμβικά σχόλια και ανήλθε στην πρώτη θέση των best sellers των Sunday Times.

Η Βικτόρια Χισλοπ μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αγγλία και την Ελλάδα.