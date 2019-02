To πολυαναμενόμενο «The Great Gambini's Night Magic» ήρθε στο Casino του Stoiximan.gr

Ο Φεβρουάριος φεύγει αφήνοντας στο Casino του Stoiximan.gr νέα, συναρπαστικά video slots και φρουτάκια!

To "The Great Gambini's Night Magic" παρουσιάστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου στα "Global Gaming Awards" στο Λονδίνο ως το πιο δυνατό χαρτί της Novomatic για το 2009. Ένα παιχνίδι που φιλοδοξεί να αγγίζει τη δημοφιλία video slots όπως τα κλασικά "Book of Ra" και "Sizzling Hot", και γιατί όχι και να την ξεπεράσει. Ο μάγος με το παραδοσιακό καπέλο ταξιδεύει τον παίκτη σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο Casino του Stoiximan.gr από την πρώτη ημέρα της παγκόσμιας πρεμιέρας του.