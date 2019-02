WHO DID IT FIRST

Αντέγραψε ο Dior τον Βασίλη Ζούλια; O Ελληνας σχεδιαστής δημοσίευσε δίπλα-δίπλα τα δύο φορέματα [εικόνα]

Η Δωροθέα Μερκούρη με τον Βασίλη Ζούλια και τη Βίκυ Καγιά, Φωτογραφία: NDP photo agency