Oσκαρ 2019: Η Nova σάρωσε τα βραβεία στις μεγάλες κατηγορίες

Οι ταινίες που έρχονται σε Ά τηλεοπτική προβολή στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova έκλεψαν την παράσταση, όπως ήταν αναμενόμενο, και στα βραβεία της 91ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Όσκαρ!

Η ταινία «Green Book» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Mahershala Ali.

Η ταινία «The Favourite», του Γιώργου Λάνθιμου, απέσπασε το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου για την Olivia Colman.

Η ταινία «Bohemian Rhapsody», συγκέντρωσε τα περισσότερα βραβεία κερδίζοντας 4 Όσκαρ στις κατηγορίες: Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Rami Malek, Μοντάζ, Μοντάζ Ήχου και Μιξάζ Ήχου.

Οι ταινίες «Vice» και «Α Star is Born» απέσπασαν από ένα βραβείο στις κατηγορίες Μακιγιάζ/Κομμώσεις και Καλύτερου Τραγουδιού αντίστοιχα, ενώ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων το βραβείο απέσπασε η ταινία «Spider-Man: Into the Spider-Verse». Παράλληλα, η Regina King κέρδισε το βραβείο Β' Γυναικείου ρόλου για την ταινία «If Beale Street Could Talk».

Η Nova, γνωρίζοντας από καλό σινεμά, δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να απολαμβάνουν καθημερινά το καλύτερο κινηματογραφικό περιεχόμενο. Όλες οι παραπάνω ταινίες θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια Novacinema και θα είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go!