Γιατρός του Μάικλ Τζάκσον : «Ο ίδιος υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί»

Εκρηκτικές αποκαλύψεις για τον Μάικλ Τζάκσον κάνει ο πρώην γιατρός του, που καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τη μοιραία ένεση με το φάρμακο Propofol που είχε κάνει στον τραγουδιστή.

Ο καρδιολόγος Κόνραντ Μάρεϊ ήταν επί τρία χρόνια προσωπικός γιατρός του «βασιλιά της ποπ» και έμπιστός του κι όπως υποστηρίζει στο βιβλίο του με τίτλο “This Is It: Laying Bare Grim Details From The King Of Pop’s Life”, ο Τζάκσον -για τον οποίο έχουν αναβιώσει το τελευταίο διάστημα οι κατηγορίες περί παιδεραστίας με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ “Leaving Neverland στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance- είχε πέσει κι εκείνος θύμα βιασμού όταν ήταν παιδί.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Mirror o Μάρεϊ υποστηρίζει ότι το ίνδαλμα της ποπ ήταν που αποκάλυψε σ’ εκείνον μόνον το σκοτεινό μυστικό του τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι οι αλλαγές που έκανε ο τραγουδιστής στην εμφάνισή του ήταν αποτέλεσμα των ψυχικών τραυμάτων που υπέστη όταν ήταν παιδί, ένας τρόπος να αντιμετωπίσει τη χαμηλή του αυτοεκτίμηση και την αυτοαπομόνωση.

Ο Μάρεϊ λέει ότι ο Τζάκσον «δεν άντεχε την εμφάνισή του» και του εξομολογήθηκε ότι ήλπιζε με τις πλαστικές επεμβάσεις να ξεφύγει από τους εφιάλτες του παρελθόντος, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί κατά τη γνώμη του πρώην γιατρού, οι αναμνήσεις του τραγουδιστή ήταν πολύ οδυνηρές και βαθιές.

Μια φορά μάλιστα φέρεται να είπε ο Τζάκσον στον Μάρεϊ: «Όλοι μιλούσαν για το γεγονός ότι με έδερνε ο πατέρας μας, ότι με έβριζαν και μου έλεγαν ότι ήμουν άσχημος. Συμφωνώ ότι όλα αυτά μου συνέβησαν. Φαντάζομαι ότι ανάλογες εμπειρίες έχουν ακόμη και σήμερα παιδιά σε πολλές οικογένειες, αλλά δεν τα σοδομίζουν. Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο αυτό».

Ο γιατρός δεν αποκάλυψε ποιος ήταν αυτός που κακοποιούσε τον Τζάκσον.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που κάνει αμφιλεγόμενες δηλώσεις για τον τραγουδιστή. Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2013 στη Mail on Sunday είχε ισχυριστεί ότι επειδή ο Τζάκσον αντιμετώπιζε προβλήματα με ονειρώξεις στον ύπνο του, αναγκαζόταν να φορά καθετήρα τύπου προφυλακτικού για να μη λερώνει τα σεντόνια του και επειδή δεν γνώριζε πώς να τον τοποθετήσει, του το φορούσε εκείνος.

«Θέλετε να δείτε πόσο κοντά είχαμε έρθει ο Μάικλ κι εγώ; Του κρατούσα το πέος κάθε νύχτα. Ο Μάικλ δεν ήξερε πώς να φορέσει προφυλακτικό κι έτσι αναγκαζόμουν να το κάνω εγώ γι’ αυτόν», είπε. Ενώ υποστήριξε κι ότι ο Τζάκσον φορούσε σκούρα παντελόνια γιατί όταν πήγαινε στην τουαλέτα, μετά είχε ακράτεια ούρων «επί ώρες».