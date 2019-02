Οσκαρ 2019: Αλφόνσο Κουαρόν -Ο σκηνοθέτης που άρπαξε το Οσκαρ μέσα από τα χέρια του Λάνθιμου [βίντεο]

Πίστη στην παράδοση η Ακαδημία των Οσκαρ ακολούθησε την πεπατημένη. Δεν μάς έκανε την έκπληξη που περιμέναμε με τον Γιώργο Λάνθιμο και απένειμε το Οσκαρ σκηνοθεσίας στον Μεξικανό Αλφόνσο Κουαρόν που μέχρι σήμερα είχε σαρώσει και όλα τα προηγούμενα βραβεία, Χρυσή Σφαίρα, Bafta.

Ξεκίνησε από τεχνικός τηλεόρασης, πέρασε στη σκηνοθεσία, η πρώτη του υποψηφιότητα για Οσκαρ ήρθε το 2001, έβαλε την υπογραφή του σε μία από τις ταινίες «Χάρυ Πότερ», ενώ η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιτυχία του είναι το «Gravity» με 7 Οσκαρ.

Ο Αλφόνσο Κουαρόν απέσπασε το Οσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «Ρόμα» καθώς και το Οσκαρ Ξενόγλωσσης ταινίας. Το αγαλματίδιο του απένειμε ο περσινός νικητής Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο. «Ποτέ δεν θα βαρεθώ να βρίσκομαι εδώ!», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Ο 57χρονος σκηνοθέτης είναι γιος του πυρηνικού φυσικού Αλφρέδο Κουαρόν κι έχει δυο αδέλφια τον Κάρλος, επίσης σκηνοθέτη και τον Αλφρέδο που είναι βιολόγος.

Αρχικά σπούδασε φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο του Μεξικού και σκηνοθεσία στο Centro Universitario de Estudios Cinematográficos του πανεπιστημίου του Μεξικού και εκεί γνωρίστηκε με το σκηνοθέτη Κάρλος Μάρκοβιτς και το φωτογράφο Εμμανουέλ Λουμπέζκι, με τους οποίους γύρισε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Vengeance Is Mine».

Η τηλεόραση ήταν η πρώτη του ενασχόληση, αρχικά ως τεχνικός κι έπειτα ως σκηνοθέτης τηλεταινιών.

Το 1991 γύρισε την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους «Ο Άπι(α)στος Θωμάς» (Sólo con tu pareja) μια κωμωδία με έναν γυναικά επιχειρηματία που μετά τη σεξουαλική του επαφή με μια νοσοκόμα πιστεύει ότι έχει προσβληθεί από τον ιό του AIDS. Η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο και έκανε επιτυχία. Η επιτυχία της ταινίας είχε ως αποτέλεσμα ο Κουαρόν να προσεγγιστεί από το σκηνοθέτη Σίντνεϊ Πόλακ που τον προσέλαβε για να σκηνοθετήσει ένα επεισόδιο της σειράς «Fallen Angels».

Το 1995 o Κουαρόν γύρισε την πρώτη του αμερικανική ταινία με τίτλο «Η Μικρή Πριγκίπισσα» (A Little Princess, 1995), μεταφορά της κλασικής νουβέλας της Φράνσις Χότζσον Μπουρνέτ, ενώ δυο χρόνια αργότερα σκηνοθέτησε τη μεταφορά του κλασσικού μυθιστορήματος του Ντίκενς «Μεγάλες Προσδοκίες» προσαρμοσμένη στη σύγχρονη εποχη με πρωταγωνιστές τους Ήθαν Χοκ, Γκουίνεθ Πάλτροου και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Το 2001 η πρωτη του υποψηφιότητα για Οσκαρ

Επόμενο εγχείρημα του σκηνοθέτη ήταν η ταινία «Θέλω και τη Μαμά σου» (Y tu mamá también, 2001), μεξικανικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Η ταινία πραγματεύεται το ταξίδι δυο εφήβων με μια παντρεμένη γυναίκα και η έντονη γλώσσα της και ο αισθησιασμός της είχε ως αποτέλεσμα να κάνει παγκόσμια εμπορική επιτυχία και να λάβει την εύνοια των κριτικών. Ο Κουαρόν που συνέγραψε το σενάριο με τον αδελφό του Κάρλος έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Το 2003 σκηνοθέτησε το τρίτο μέρος της σειράς ταινιών Χάρι Πότερ, με τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban). Πολλοί από τους θαυμαστές των προηγούμενων δυο ταινιών της σειράς παραξενεύτηκαν από τη ριζοσπαστική προσέγγιση της μεταφοράς του τρίτου μυθιστορήματος της Τζόαν Ρόουλινγκ από το σκηνοθέτη. Η ίδια η συγγραφέας του μυθιστορήματος δήλωσε όμως ότι επρόκειτο για την αγαπημένη της, μέχρι εκείνη την περίοδο μεταφορά μυθιστορήματός της. Η ταινία έλαβε καλύτερες κριτικές σε σχέση με τις άλλες δυο ταινίες της σειράς.

Δύο υποψηφιότητες για «Τα παιδιά των ανθρώπων»

Το 2006 ο Κουαρόν σκηνοθέτησε την ταινία «Τα Παιδιά των Ανθρώπων» (Children of Men, 2006) βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Π. Ντ. Τζέιμς με πρωταγωνιστές τους Τζούλιαν Μουρ, Κλάιβ Όουεν και Μάικλ Κέιν, η οποία έλαβε επίσης εξαιρετικές κριτικές και για την οποία έλαβε δυο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Το «Gravity» με τα 7 Οσκαρ, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιτυχία του

Το 2010 ο Κουαρόν ξεκίνησε την ανάπτυξη της ταινίας «Gravity», μιας δραματικής περιπέτειας που λαμβάνει χώρα στο διάστημα με πρωταγωνιστές τους Σάντρα Μπούλοκ και Τζορτζ Κλούνεϊ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 70ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας τον Αύγουστο και προβλήθηκε στις Η.Π.Α. το φθινόπωρο του 2013.

Η ταινία τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας και έλαβε επτά βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων και Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τον Κουαρόν.