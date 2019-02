5 ταινίες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πάνε για Οσκαρ -Αναμέσα τους το «The Favourite»

Πέντε ταινίες που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύουν ψηλά στην τελετή απονομής των Όσκαρ της Κυριακής.

Το «The Favourite» ( ιρλανδο-βρετανικο-αμερικανική συμπαραγωγή) που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λάνθιμος και η πολωνική ταινία «Ψυχρός Πόλεμος» του Πάβελ Παβλικόβσκι, φιλοδοξούν να κατακτήσουν σημαντικά βραβεία όπως Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Οι Never Look Away (Γερμανία), Σύνορο (Σουηδία) και Η σύζυγος (Σουηδία/ΗΒ/ΗΠΑ) επίσης συναγωνίζονται για ένα από τα πολυπόθητα αγαλματάκια.

Το Πρόγραμμα MEDIA-Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει την παραγωγή περίπου 430 και τη διανομή 500 ταινιών κάθε χρόνο,

Τα τελευταία χρόνια, ταινίες όπως οι Toni Erdmann, Το τετράγωνο, Η ψυχή και το σώμα, ταινίες κινουμένων σχεδίων όπως οι Loving Vincent και Η κόκκινη χελώνα, αλλά και το ντοκιμαντέρ Δεν είμαι ο νέγρος σου ήταν υποψήφιες για το βραβείο χωρίς να το κερδίσουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φέτος μας λείπει ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία κινουμένων σχεδίων αλλά το The Favourite η είναι υποψήφια στις σημαντικότερες κατηγορίες, γεγονός ασυνήθιστο.

Ταινίες με την υποστήριξη MEDIA διακρίνονται και σε μεγάλα φεστιβάλ όπως οι Κάνες ή η Μπερλινάλε. Την περασμένη εβδομάδα, η ταινία Out Stealing Horses κέρδισε την Αργυρή Άρκτο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος στο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποψήφιες ταινίες για Οσκαρ με την υποστήριξη MEDIA είναι: