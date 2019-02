Οι 6 δεξιότητες που χρειάζεσαι για ένα δυνατό βιογραφικό -Ακόμη και χωρίς πτυχίο [εικόνες]

Η αγορά εργασίας είναι σκληρή και η εύρεση δουλειά δύσκολη. Μεγάλες εταιρείες, όπως η Apple, η Google και η IBM, δεν ενδιαφέρονται τόσο για το πτυχίο και τα μεταπτυχιακά των ενδιαφερόμενων, όσο για τις δεξιότητες.

«Τα ακαδημαϊκά προσόντα θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη και θα παραμείνουν σημαντικό θέμα κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά δεν θα λειτουργούν πλέον ως εμπόδιο για την πρόσληψη κάποιου υποψηφίου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Μάγκι Στίλγουελ, διευθύνων σύμβουλος της Ernst & Young.

Η Τζίνι Ρομέτι, διευθύνων σύμβουλος της IBM, όπου περίπου το 15% των νέων προσλήψεων στις ΗΠΑ δεν είναι πτυχιούχοι, υποστήριξε ότι τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και η εμπειρία που αποκτάται στην εργασία προσφέρουν πιο στοχευμένη κατάρτιση για πολλές θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας από ένα πτυχίο Πανεπιστημίου.

Τι χρειάζονται, όμως, οι εταιρείες του σήμερα;

Το Glassdoor είναι εδώ και δίνει τα φώτα του με το τι θα μπορούσατε να προσθέσετε στο βιογραφικό σας.

Hard Skills

Συλλογή και Ανάλυση δεδομένων

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας, οπότε τα δεδομένα είναι περισσότερα από ποτέ για τη συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση.

Ο Ματ Σίγκελμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Burning Glass Technologies, μιλώντας στο TIME, είπε: «Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν καταλάβει ότι για να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην αγορά θα πρέπει να αναλύουν δεδομένα».

Social Media

«Ανεξάρτητα από τον τομέα σταδιοδρομίας και τον ρόλο της εργασίας, η κατοχή των δεξιοτήτων διαχείρισης των μέσων ενημέρωσης είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε υποψήφιο», παρατηρεί η Μπέθανι Ουάλας, career coach.

Content Management Systems

Η διαχείριση μιας ιστοσελίδας δεν είναι για όσους ασχολούνται αποκλειστικά με σχετικά αντικείμενα. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε τα βασικά της δημιουργίας και της διατήρησης ενός ιστολογίου ή ιστότοπου.

Soft Skills

Επικοινωνία

Η επικοινωνία κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις σημαντικότερες δεξιότητες και αφορά τόσο τη γραπτή, όσο και την λεκτική.

«Σύμφωνα με το National Association of Colleges and Employers, το 73,4% των εργαζομένων θέλει έναν υποψήφιο με ισχυρές γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας», η Κάλει Μοορ, συγγραφέας στο Inc.

Επίλυση προβλημάτων

Ενα από αυτά που ενδιαφέρει μια εταιρεία είναι ο υποψήφιος να μπορεί να λύσει τα τυχόν προβλήματά της και να την αναβαθμίσει.

«Ενας εργαζόμενος που είναι σε θέση να παρουσιάσει δημιουργικές λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα δημιουργεί τεράστια αξία για τον εργοδότη και τον καθιστά απαραίτητο», αναφέρει η Τζέσικα Σίμπσον, ειδικός στην ανάπτυξη καριέρας.

Θετική στάση

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι εργοδότες εκτιμούν τόσο πολύ αυτή την ικανότητα. Κάθε εταιρεία ψάχνει ανθρώπους με αισιοδοξία και πρόθυμους να βοηθήσουν.

«Η ύπαρξη μιας θετικής στάσης είναι απολύτως απαραίτητη αν οι υποψήφιοι θέλουν να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους», δηλώνει η Μπέθανι Ουάλας.

Φωτογραφίες: Unsplash