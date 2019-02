O Τζον Ολιβερ & το Last Week Tonight επιστρέφουν με νέα επεισόδια στην Cosmote TV

Βραβευμένες τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Last Week Tonight with John Oliver, νέες σειρές, blockbuster, ταινίες που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς και οσκαρικοί τίτλοι στην υπηρεσία COSMOTECINEMA ON DEMAND, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Η βραβευμένη με 12 Emmy® σατιρική νυχτερινή εκπομπή του HBO, Last Week Tonight with John Oliver, επιστρέφει αποκλειστικά στην COSMOTE TV με τον 6ο κύκλο σε Α’ τηλεοπτική προβολή, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου, στο COSMOTE CINEMA 4HD, λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική.

Ο ταλαντούχος Βρετανός κωμικός και πρώην ανταποκριτής του “The DailyShow”, με το χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ, επιστρέφει τηλεοπτικά, για να σχολιάσει με εμπεριστατωμένη ματιά, όσα απασχολούν την αμερικανική και παγκόσμια καθημερινότητα. Από το στόχαστρό του αναμένεται να περάσουν και αυτή τη φορά πολιτικά πρόσωπα, celebrities, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, πολιτικά και lifestyle σκάνδαλα. Κάθε νέο επεισόδιο του Last Week Tonight with John Oliver, αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 4HD, θα είναι διαθέσιμο και on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, δεν χάνουμε επίσης την περιπετειώδη σειρά Curfew, με επίκεντρο μία ομάδα ερασιτεχνών οδηγών ταχύτητας που συμμετέχουν σε παράνομους αγώνες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Σον Μπιν του Game of Thrones, ο Άνταμ Μπρόντι (The O.C.), η υποψήφια για OSCAR Μιράντα Ρίτσαρντσον και ο ελληνικής καταγωγής Μπίλι Ζέιν. Η σειρά έρχεται σεΑ’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία, το Σάββατο 23/2 στις 22.00.

Οι φαν του θρίλερ θα παρακολουθήσουν την Παρασκευή 22/2 την πρεμιέρα της ταινίας Stalked by My Doctor: Patient's Revenge. Στο τρίτο μέρος της σειράς Stalked by My Doctor, ο δρ. Albert Beck, αφού έχει αθωωθεί για όλες τις υποθέσεις που τον οδήγησαν στα δικαστήρια, αναλαμβάνει μία θέση διδασκαλίας σε Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα ξεκινά σχέση με μία από τις μαθήτριές του. Η σχέση ωστόσο, απειλείται από ένα προηγούμενο θύμα του, το οποίο ξεκινά εκστρατεία εναντίον του (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD). Στο COSMOTE CINEMA 1HD ξεχωρίζει επίσης σε Α΄ προβολή το περιπετειώδες Κάτω από το μηδέν (6 Below: Miracle on the Mountain) (Δευτέρα 18/2, 21.00, ζώνη Action), με επίκεντρο έναν ριψοκίνδυνο αθλητή του snowboard, για τον οποίο ένα τυπικό Σαββατοκύριακο στα χιόνια μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, παρακολουθούμε το πολιτικό θρίλερ Η Ενοχή του Κένεντι (Chappaquiddick), με τους Κέιτ Μάρα (House of Cards), Εντ Χελμς (The Hangover) και Μπρους Ντερν (Nebraska, Coming Home). H ταινία μας μεταφέρει στο Τσαπακουίντικ, ένα μικρό νησί στη Μασαχουσέτη, το οποίο έγινε διεθνώς γνωστό το 1969, όταν ο γερουσιαστής Τεντ Κένεντι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, προκαλώντας το θάνατο της συνεπιβάτισσάς του Μέρι Τζο Κοπέκνι (Παρασκευή 22/2, 22.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση, την ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ (LaLa Land), O Πρώτος Άνθρωπος (First Man), με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, να ενσαρκώνει τον Νιλ Άρμστρονγκ, τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε ποτέ στο φεγγάρι,. Η ταινία διεκδικεί βραβείο σε 4 κατηγορίες στη φετινή τελετή απονομής των OSCAR®.