Πώς το YouTube έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη [βίντεο]

Ερευνητές πιστεύουν ότι εντόπισαν ποιος ευθύνεται για την αύξηση του αριθμού εκείνων που θεωρούν ότι η Γη είναι επίπεδη: Κατά τη γνώμη τους δεν είναι άλλος από το YouTube και τα πειστικά βίντεό του, που «προάγουν την παραπληροφόρηση».

Οι ερευνητές του Πολυτεχνείου του Τέξας είπαν ότι οι υποψίες τους επιβεβαιώθηκαν όταν πήγαν σε δύο συνέδρια πέρυσι και πρόπερσι των λεγόμενων Flat Earthers στη Βόρεια Καρολίνα και το Ντένβερ. Σε συνεντεύξεις που πήραν από 30 άτομα, διαπίστωσαν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις εξηγήσεις τους για το πώς πείστηκαν ότι η Γη είναι επίπεδη και όχι στρογγυλή!

Μόνον ένα από τα 30 άτομα απάντησε ότι είχε την ίδια γνώμη και προ διετίας, αφού οι υπόλοιποι είπαν ότι αν και πίστευαν πως η Γη είναι σφαίρα, άλλαξαν γνώμη όταν είδαν σχετικά βίντεο στο YouTube, όπως είπε στον Guardian η δρ Ασέλεϊ Λάντρουμ, επικεφαλής της έρευνας του Texas Tech University.

Οι περισσότεροι, όπως αποκαλύφθηκε στις συνεντεύξεις, είχαν προδιάθεση στο να πιστεύουν ακραίες θεωρίες, επειδή είχαν παρακολουθήσει ανάλογα βίντεο με θεωρίες συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και το αν Αμερικανοί αστροναύτες πάτησαν όντως τα πόδια τους στη Σελήνη. Κάποιοι εξ’ αυτών είπαν ότι είδαν τα βίντεο για την «επίπεδη Γη» απλώς και μόνο για να τα απορρίψουν, αλλά στη συνέχεια πείστηκαν από τις «αποδείξεις» ότι η Γη είναι... δίσκος.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι υπάρχουν πολλά βίντεο που υποστηρίζουν αυτή την τελευταία θεωρία, αλλά όχι αρκετά που να την αντικρούουν.

Η δρ Λάντρουμ τόνισε ότι ένα από τα δημοφιλέστερα βίντεο, με τίτλο “200 proofs Earth is not a spinning ball” έχει γίνει βιβλίο που μεταφράστηκε σε είκοσι γλώσσες και φαίνεται ότι πείθει επειδή παρέχει επιχειρήματα, που ικανοποιούν απο φονταμενταλιστές μέχρι συνωμοσιολόγους και επιστήμονες! Κατά τη γνώμη της το YouTube δεν κάνει κάτι «εμφανώς λάθος», αλλά θα μπορούσε να αλλάξει τον αλγόριθμο για να προβάλλει ακριβέστερες πληροφορίες. «Υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες στο YouTube, αλλά και πολλή παραπληροφόρηση», είπε.