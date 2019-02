Λι Μπουβιέ: Κοιμήθηκε με τον Κένεντι ενώ η αδελφή της Τζάκι ήταν δίπλα, αφηνίασε με τον Ωνάση που την απέρριψε [εικόνες]

Στα 85 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η μικρή αδελφή της Τζάκι Κένεντι, Λι Μπουβιέ-Ρατζιβίλ.

Η Λι, πάντα βρισκόταν στη σκιά της Τζάκι Ο και πάντα χαρακτηριζόταν ως η «αδελφή της Τζάκι». Μπορεί, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της να προσπάθησε να ξεφύγει από αυτό να γίνεται ηθοποιός, σχεδιάστρια και να κάνει δημόσιες σχέσεις στον Τζόρτζιο Αρμάνι, ωστόσο, όλα στη ζωή της ήταν συνδεδεμένα με την μεγαλύτερή της αδελφή.

Οι δυο τους, βέβαια, δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε αγαπημένες. Τζάκι και Λι ήρθαν σε ρήξη πολλές φορές, καθώς ανάμεσά τους υπήρξαν ερωτικές μονομαχίες.

Το βιβλίο «The Fabulous Bouvier Sisters: The Tragic and Glamorous Lives of Jackie and Lee», από Αμερικανούς συγγραφείς αποκάλυψε πτυχές της ζωής των δύο αδελφών.

Στη διαθήκη της η Τζάκι Κένεντι δεν άφησε τίποτα στην Λι, υποστηρίζοντας πως όλη της τη ζωή της παρείχε όσο χρειάζονταν. Ηταν, όμως, αυτή η αλήθεια; Ορισμένοι ισχυρίζονται πως η κίνηση της Τζάκι ερμηνεύεται ως τιμωρία καθώς η Λι είχε αρπάξει αρκετούς από τους εραστές της.

«Δεν έχω τίποτα εδώ για την αδερφή μου, για την οποία έχω μεγάλη αγάπη, καθώς ήδη είχα κάνει στη διάρκεια της ζωής μου», έγραφε η διαθήκη.

Οι δυο τους μεγάλωσαν έχοντας ως προορισμό τη μεγάλη ζωή και τη λάμψη. Η μητέρα τους τις έγραψε σε σχολεία όπου μαθαίνουν να στέκονται σωστά στο τραπέζι, να μιλούν σωστά και να κάνουν χρήσιμους φίλους. Η Λι ήταν υποδειγματική σε αυτά τα μαθήματα: έγινε ανορεξική στα 12 και κάπνιζε για να μην παχύνει ποτέ. Η Τζάκι ήταν πιο ήσυχη, λιγότερο κοσμική, διάβαζε βιβλία ιστορίας και η μητέρα της φοβόταν ότι δεν θα έβρισκε ποτέ τον σωστό σύζυγο.

Μπορεί και οι δύο να ήταν debutantes της χρονιάς, ωστόσο, η Λι ήταν πιο όμορφη.

Το 1951, ταξίδεψαν στο Παρίσι. Εκεί, η Λι άρχισε να καταλαβαίνει ότι η Τζάκι την αντέγραφε σε αισθητικά ενδιαφέροντα και στιλ, υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως είναι δικές της ιδέες.

Η κόντρα μεταξύ τους άρχισε να γίνεται πλέον φανερή.

Δύο χρόνια μετά η Λι παντρεύτηκε τον εκδότη Μάικλ Κάνφιλντ, κάνοντας τους προβολείς να στρέφονται πάνω της. Η ανθοδέσμη έπεσε στην Τζάκι και όπως φαίνεται της πήγε γούρι. Ενα μήνα μετά αρραβωνιάστηκε τον Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι, ο οποίος ήταν πολύ ανώτερος από τον άντρα της αδελφή της.

Αυτό έκανε την Λι έξαλλη και την έστρεψε να συνάψει ερωτική σχέση με τον πλούσιο Πολωνό Στανισλάβ Ρατζιβίλ, τον οποίο τελικά παντρεύτηκε το 1959. Οι δυο τους έμειναν στην Αγγλία και η ίδια αυτοαποκαλείτο «πριγκίπισσα Λι Ρατζιβίλ».

Μπορεί πολλοί να πίστεψαν ότι η ζωή των δύο αδελφών ήταν υπέροχη και πως δεν υπήρχε κανένας λόγος για νέα κόντρα, ωστόσο, ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ έγινε η πέτρα του σκανδάλου.

Και οι δυο τους τον ερωτεύτηκαν με πάθος.

Η Λι, μάλιστα, ήταν και εκείνη που έκανε σχέση μαζί του παρόλο που ήταν ομοφυλόφιλος.

Αυτό, όμως, δεν ήταν το μοναδικό. Η Λι κοιμήθηκε και με τον Τζον Κένεντι, ενώ έκαναν διακοπές στη νότια Γαλλία, όπως υποστήριξε ο Γκορ Βιντάλ επικαλούμενος συζήτησή του με τον Κάνφιλντ.

Το μίσος μεταξύ Τζάκι και Λι άγγιξε κόκκινο όταν η Λι και ο σύζυγός της έμειναν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της κρίσης της Κούβας.

Το κλίμα στον Λευκό Οίκο ήταν τεταμένο, μιας και εκεί «βασίλισσα» ήταν η Τζάκι. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό που εκνεύριζε την Λι. Η αδελφή της ήταν και η «θεά» του στιλ. Μάλιστα, φήμες θέλουν κατά τη διάρκεια δείπνου στο Μπάκιγχαμ ο πρίγκιπας Φίλιππος να λέει στην Λι: «Είσαι ακριβώς όπως εγώ – πρέπει να περπατάς πάντα τρία βήματα πιο πίσω».

Η κόντρα για τον Αριστοτέλη Ωνάση

Μπορεί ο παντρεμένος Αριστοτέλης Ωνάσης να είχε σχέση με την Μαρία Κάλλας, ωστόσο, στη ζωή του μπήκε και η Λι. Δεν βρέθηκε μέσα σε αυτή για πολύ, όμως.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου ή του Μόντε Κάρλο. Η Λι θεώρησε πως τα πούρα και τα χρήματα έδιναν στον Ωνάση άλλο αέρα, αν και δεν ήταν όμορφος.

Οι φήμες λένει ότι οι δυο τους σύναψαν σχέση το 1963, κάτι που δεν άρεσε στον Λευκό Οίκο καθώς ο Κένεντι προετοιμαζόταν για την προεκλογική εκστρατεία της δεύτερης θητείας του.

Τότε, η Τζάκι δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά, έχοντας περάσει δύο καισαρικές και δύο αποβολές. Εκείνη τη χρονιά χάνει το μωρό της, Πάτρικ, που πέθανε μέσα σε δύο 24ωρα.

«Γιατί δεν φέρνεις την αδελφή σου στο γιοτ "Κριστίνα" να ξεκουραστεί;», πρότεινε ο Ωνάσης στη Λι.

Εκεί, έδωσε στην Λι τρία διαμαντένια βραχιόλια ενώ στην Τζάκι ένα εκθαμβωτικό κολιέ με διαμάντια και ρουμπίνια.

Ενα μήνα μετά, ο Τζον Κένεντι δολοφονείται και η Τζάκι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο Ωνάσης δίνει το παρών στην κηδεία μετά από κάλεσμά της. Μετά τη δολοφονία Κένεντι, η Τζάκι τράβηξε πάνω της όλα τα φώτα και μετατράπηκε σε «αγία». Γι’ αυτό η Λι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Τζάκι ζούσε μέσα στη θλίψη είχε χάσει ένα μωρό και έναν άντρα και η Λι δεν ήταν στο πλευρό της. Το μόνο που ακούγονταν όταν βρίσκονταν ήταν ουρλιαχτά.

Η Τζάκι δεν αντέχει να ζει στις ΗΠΑ και βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά του Ωνάση. Η Τζάκι πήρε την εκδίκησή της για τον Κένεντι και της τον άρπαξε μέσα από τα χέρια, ενώ η Λι ονειρευόταν να γίνει η νέα κυρία Ωνάση. Η Λι δεν της το συγχώρεσε ποτέ αυτό. Ηταν βέβαιη πως την είχε πλησιάσει για να γνωρίσει την Τζάκι και αυτό την εκνεύριζε ακόμη περισσότερο.

Από την πλευρά της η Τζάκι δεν τρελάθηκε με τον γάμο της με τον Ωνάση, καθώς δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό της το αμαρτωλό παρελθόν του... το πάθος με την πρώην του γυναίκα Τίνα, τον παράνομο δεσμό με την Κάλλας αλλά και την Λι.

Η Τζάκι βαρέθηκε γρήγορα τα ξενύχτια στο νυχτερινό κέντρο του Ωνάση με τους Ελληνες επιχειρηματίες, ενώ εκείνος είχε βαρεθεί τα ακριβά γούστα της.

Οταν ο Ωνάσης έχασε τον γιο του Αλέξανδρο σε αεροπορικό δυστύχημα, κατηγόρησε την Τζάκι πως έφερε κακή τύχη στην οικογένειά του: το «κακό μάτι» της κατάρας των Κένεντι.

Ούτε μετά το διαζύγιό της με τον Ωνάση, η Τζάκι ήρθε κοντά με την Λι, η οποία εθίστηκε στη βότκα και άλλαζε ενοικιαζόμενα σπίτια.

Οταν η Τζάκι πέθανε, η Λι δεν πήγε δεν προσκλήθηκε να μιλήσει ή να διαβάσει ένα ποίημα στην κηδεία της. Χρόνια μετά δήλωσε στους συγγραφείς του βιβλίου: «Πάντα θα είμαστε αδερφές. Αλλά κάποτε ήμασταν και φίλες».

