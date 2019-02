Μάικλ Τζάκσον: Πώς θα τον βοηθούσε η οικογένειά του να το σκάσει αν καταδικαζόταν για κακοποίηση ανηλίκου

Κι ενώ συνεχίζονται με μορφή χιονοστιβάδας, οι καταγγελίες που θέλουν τον Μάικλ Τζάκσον να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά νεαρά αγόρια, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του σούπερ σταρ, είχε ετοιμάσει μυστικό σχέδιο για να τον μεταφέρει κρυφά εκτός ΗΠΑ, σε περίπτωση που καταδικαζόταν για παιδική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, ο 64χρονος αδελφός του διάσημου τραγουδιστή, Τζερμέιν Τζάκσον, αποκάλυψε πως η οικογένειά του είχε σε ετοιμότητα ένα ιδιωτικό τζετ, για να τον φυγαδεύσουν στο Μπαχρέιν, σε περίπτωση που καταδικαζόταν σε φυλάκιση, μετά τη δικαστική του περιπέτεια το 2005.

Η χώρα δεν έχει συνάψει συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ, και παρ’ όλο που όπως υποστηρίζει ο Τζερμέιν, ο Μάικλ Τζάκσον δεν ήταν ενήμερος για το σχέδιο, θα συμφωνούσε να επιβιβαστεί στο ιδιωτικό τζετ. Το αεροσκάφος όπως λέει, το είχε πληρώσει ένας φίλος, γιατί ο Τζάκσον δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει στη φυλακή.

«Εάν επρόκειτο να σταύρωναν τον αδελφό μου για κάτι που δεν έκανε, η Αμερική δεν άξιζε την επιστροφή μας», είχε πει ο αδελφός του στο The Times Magazine, το 2011.

«Στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτή υποτίθεται ότι είναι η γη των γενναίων, η πατρίδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, και της ελευθερίας του λόγου. Γιατί να πάει στη φυλακή για κάτι που δεν έκανε;», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζερμέιν.

Με το «Plan B», όπως είχε ονομαστεί το σχέδιο, η οικογένεια σκόπευε να τον πάρει από την έπαυλή του Neverland και να τον μεταφέρει παράνομα αεροπορικώς στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που οι δικηγόροι του Τζάκσον έβλεπαν ότι η ετυμηγορία θα ήταν εναντίον του.

Στο βιβλίο του με τίτλο:«You Are Not Alone: Michael Through A Brother's Eyes» («Δεν είσαι μόνος: Ο Μάικλ μέσα από τα μάτια ενός αδελφού του»), ο Τζερμέιν δήλωσε ότι ολόκληρη η οικογένειά του ήταν πρόθυμη να εγκαταλείψει την αμερικανική υπηκοότητα, για να μετακομίσουν στο Μπαχρέιν μαζί του.

Ο Μάικλ Τζάκσον τελικά αθωώθηκε για την κακοποίηση ενός 13χρονου ασθενούς με καρκίνο, του Γκάβιν Αρβίζο.

Μετακόμισε στο Μπαχρέιν αρκετούς μήνες αργότερα, πριν μεταφερθεί στο Λονδίνο και τελικά επέστρεψε στην Αμερική όπου πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων παυσίπονων.