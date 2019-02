Απρόσμενες στιγμές! Μία κάμερα ακολουθεί την Ολυμπία Δουκάκη στο σπίτι, στη δουλειά [βίντεο]

Ο Χάρης Μαυρομιχάλης ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον φακό της κάμεράς του την Ολυμπία Δουκάκη στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Φλώριδα, στην Κύπρο, στην Πελοπόννησο και την Λέσβο και δημιούργησε ένα αφιλτράριστο φιλμ με τίτλο «Ολυμπία».

Το ντοκιμαντέρ είναι μία καταγραφή μίας σημαντικής προσωπικότητας, ένα ταξίδι αναζήτησης για το ποια είναι η Ολυμπία Δουκάκη και θα κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης όπου και θα παρουσιαστεί στις 2 Μαρτίου.

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Οκτώβριο και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Σκηνοθέτης του ο Χάρης Μαυρομιχάλης, που ζει και εργάζεται στην Αμερική.

Η κάμερα την ακολουθεί σε διαφορετικούς ρόλους και ιδιότητες: αυτόν της ηθοποιού, της δασκάλας, της συζύγου, της μητέρας, της ακτιβίστριας. Αποφασισμένη η ίδια να μην καθορίζει η ταυτότητά της, το φύλο της σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, αγωνίζεται να προσδιορίσει το πού ανήκει, λόγω του διχασμού που νιώθει ανάμεσα στις αμερικανικές αξίες και τις αξίες που τις μετέδωσαν οι Έλληνες μετανάστες γονείς της.

Αποφασισμένη να μην δεχθεί το «όχι» ως απάντηση και να μην αφήσει κανέναν να την καθορίσει με την γνώμη του, διαμόρφωσε τη ζωή της με βάση τα πιστεύω της και έχοντας σαν μότο «Πάντα να προχωράς μπροστά οτιδήποτε κι αν συμβαίνει».

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Ολυμπία»

Η Ολυμπία Δουκάκη έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον ρόλο που της χάρισε το βραβείο Όσκαρ στην ταινία «Κάτω από την λάμψη του φεγγαριού»(1987), όπου υποδύθηκε την μητέρα της Σερ. Έχει ακόμη μεταξύ άλλων πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Ανθισμένες Μανόλιες(1989), Κοίτα Ποιος Μιλάει(1989), Mr. Holland’s Opus(1995) , Ακαταμάχητη Αφροδίτη (1995), The Cemetery club(1993), The Event(2003), Cloudburst(2011), Seven Chinese Brothers(2015), Dad(1989), Υστερόγραφο μιας σχέσης(2006), Εργαζόμενο κορίτσι(1988).

Ο Χάρης Μαυρομιχάλης για την πραγματοποίηση του ντοκιμαντέρ «Ολυμπία» συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι προσέφεραν απλόχερα το ταλέντο τους. Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι ο Paul Cantelon, συνθέτης μουσικής ταινιών ο οποίος έχει γράψει μουσική για ταινίες όπως The Diving Bell and the Butterfly, Jane Fonda in Five Acts, The Other Boleyn Girl, W, Effie Gray, Diana Vreeland: The Eye Has To Travel, New York, I love you, Everything Is Illuminated.

Μια από τις καλύτερες συνεργασίες που είχε ο Χάρης είναι με την αγαπημένη τραγουδίστρια Αλέξια, η οποία υπήρξε ένα από τα είδωλα του για δεκαετίες. Ο σκηνοθέτης γνώριζε ευθύς εξ’ αρχής ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ ήθελε να συνεργαστεί με την Αλέξια (Alexia Vassiliou) τόσο ως τραγουδίστρια όσο και ως συνθέτις. Η Αλέξια συνθέτει μουσική για ταινίες, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ τα τελευταία είκοσι χρόνια, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έτσι την προσέγγισε ο σκηνοθέτης, προκειμένου να προσθέσει στην ταινία τις δικές της ορχηστρικές συνθέσεις για ορισμένες από τις σκηνές και το θεματικό τραγούδι του φιλμ με τίτλο Time για το οποίο η Αλέξια έγραψε τους στίχους, την μουσική και το ερμηνεύει. Η θεματολογία του τραγουδιού είναι η γυναίκα, η γυναίκα καλλιτέχνις, η πορεία της μέσα στη ζωή, ο αγώνας για την διατήρηση της αυθεντικότητας της και της προσωπικής της δύναμης άρα και φωνής. Εμπιστεύεται το μυστήριο της νύχτας - που την περιβάλλει, η οποία μαζί με τον φόβο για το άγνωστο περιέχει όλες τις απαντήσεις που χρειάζεται.