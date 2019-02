Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Μόδας: Υψηλή αισθητική στην μεγάλη οθόνη -Ταινίες, εκδηλώσεις, βραβεία στην Αθήνα από 25-27 Φεβρουαρίου

Η μόδα συναντάει τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος την μόδα: Ενα «γοητευτικό ζευγάρι» δίνει για πρώτη φορά ραντεβού στην Αθήνα. Είναι το Fashion Film Festival (Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Μόδας) που διοργανώνεται στην ελληνική πρωτεύουσα και έχει πολλά να πει. Χωρίς να αφορά κολεξιόν, επιδείξεις μόδας ή μοντέλα, αυτό το φεστιβάλ έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει την αδιαμφισβήτητη επίδραση της μόδας στη μεγάλη οθόνη και μαζί την ουσιαστική παρέμβασή της σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, τις ευαισθησίες της για το περιβάλλον και την καθημερινότητα.

«Με αφορμή την έρευνά μου για μια ταινία που αφορά στον χώρο της μόδας, έπεσα πάνω σε κάποια short films. Ηταν ταινίες παραγωγής από brands, κανονικές ιστορίες που δεν είχαν να κάνουν με αυτό καθεαυτό το ρούχο. Ιστορίες για το περιβάλλον, επιστημονικής φαντασίας ή με κάποια άλλη θεματολογία -πάντα σε σχέση με τα Brands», εξηγεί η ελληνο-ιταλίδα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival Νικόλ Αλεξανδροπούλου, η οποία το διοργανώνει μαζί με την εταιρεία Athens Cultural Creatives. «Μέσα από αυτές τις ταινίες, οι οίκοι καταθέτουν την “ψυχή” τους, την ταυτότητά τους, την φιλοσοφία τους. Εχει τελειώσει ο παλιός τρόπος διαφήμισης και αντ΄ αυτού λένε τις ιστορίες τους μέσα από ταινίες μικρού και μεγάλους μήκους καθώς και μέσα από ντοκιμαντέρ», συμπληρώνει.





Πώς ξεκίνησε όλο αυτό; «Η ιδέα των Κινηματογραφικών Φεστιβάλ Μόδας ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 από την Γαλλία. Εγκαίρως οι άνθρωποι του σινεμά και της μόδας κατάλαβαν ότι αυτά τα φιλμ αποτελούν μια διαφορετική πρόταση. Και έκτοτε εξαπλώθηκαν. Στο top 5 ανήκουν, θα έλεγα ότι ανήκουν τα Φεστιβάλ του Τόκιο, του Βερολίνου, του Σάο Πάολο, του Μιλάνου, των Παρισίων... Στο Παρίσι γίνεται τώρα το 10ο, στη Μαδρίτη το 4ο, στην Κωνσταντινούπολη το 3ο. Εμείς, στην Αθήνα οργανώνουμε τώρα ξεκινάμε. Ευχαριστώ την εταιρεια "Mytilineos" για την υποστήριξη του πρώτου Athens fashion film festival. Και την εταιρεία "Οκτώ" για την συνεργασία».

Το υλικό του φεστιβάλ αφορά σε ταινίες παραγωγής του 2018. «Είναι αλήθεια», λέει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, «ότι βρήκαμε εξαιρετικό υλικό και από παραγωγές προηγούμενων ετών, αλλά θέλησαμε να περιοριστούμε στα πρόσφατα. Στο διαγωνιστικό τμήμα περιλαμβάνονται ογδόντα ταινίες, κι αυτές είναι που θα κριθούν στα πλαίσια του Φεστιβάλ και, στη συνέχεια, θα γίνει η επιλογή για τα βραβεία από την κριτική επιτροπή. Είκοσι ταινίες που δεν συμμετέχουν στο διαγνωνιστικό τμήμα προβάλλονται στο πλαίσιο των αφιερωμάτων. Ανάμεσα στους υποψηφίους έχουμε και 4-5 ελληνικά brand». Συνολικά θα δοθούν δώδεκα βραβεία: Best Fashion Film, Best in Show, Best Director, Best Script, Best Music, Best Editing, Best Photography, Best Beauty, Best Documentary, Best Emerging Talent, Best Green Film και Youth Jury Award.

Με ή χωρίς πρόζα, οι ταινίες αυτές γυρίζονται με καθαρά κινηματογραφικούς όρους, οι περισσότερες είναι υψηλής αισθητικής, με συντελεστές γνωστά ονόματα της show-business, προβάλλονται στα site τους και την τελευταία δεκαετία έχουν διαμορφώσει την πλατφόρμα γι΄αυτό το φεστιβαλικό κύκλωμα. Οι ξένοι οίκοι επενδύουν σ΄αυτά και ξοδεύουν ένα τμήμα του προϋπολογισμού τους. Για παράδειγμα, ο Βιμ Βέντερς είναι εκείνος που έχει βάλει την σκηνοθετική του υπογραφή στην παραγωγή του brand του Jil Sanders, που δεν είναι ταινία, αλλά μια σειρά επεισοδίων.

Ποιος είναι ο σκοπός του fashion film; «Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται για εμπορικούς λόγους. Σκοπός του είναι η προώθηση και η προβολή. Δεν παρουσιάζει μια έκθεση μόδας ή μια τάση στον χώρο της μόδας. Θίγει κάποια ζητήματα, κοινωνικά, περιβαντολλογικά, θέματα αισθητικής, ποιότητας ζωής, σηματοδοτώντας την ταυτότητα του συγκεκριμένου brand». Γιατί, όπως εξηγεί η Νικόλα Αλεξανδροπούλου, «ο συμβολισμός των ενδυμάτων είναι διαχρονικά μέρος της πραγματικής ιστορίας του λαού που τα φοράει. Αποκαλύπτει την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της φυλής, τις κοινωνικές σχέσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Όλα τα υλικά της μόδας, υφασμάτα, χρώματα, αξεσουάρ ακόμα και οι λεπτομέρειες που φαίνονται ασήμαντες συνιστούν μια ισχυρή συμβολική έκφραση η αλλιώς μια γλώσσα που ενσωματώνει ιδέες. Η αισθητική των ενδυμάτων των αρχαίων Ελλήνων επέβαλλαν την ιδέα του ωραίου και της αρμονίας και ενθάρρυναν έμμεσα την φροντίδα του σώματος και τον υγιή τρόπο ζωής. Η μόδα αποτελεί οικείο και αναγκαίο στοιχείο για τον άνθρωπο, προσφέροντάς του διαρκή ανανέωση, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από αυτή ο άνθρωπος γίνεται ξεχωριστό και μοναδικό πλάσμα στον κόσμο που ζεί και κινείται».

Χωρισμένο σε θεματικές το Φεστιβάλ περιλαμβάνει ταινίες με διαφορετικές θεματικές: Μια ματιά στον κόσμο – Βίκτορ/Βικτόρια (θέματα σεξουαλικής ταυτότητας) - Εterotopia (η δημιουργία ενός αυτόνομου κόσμου μέσα στον ήδη υπάρχοντα, επιστημονικής φαντασίας, τεχνολογίας και μέσα σε ονειρικούς κόσμους) – Πράσινη Μόδα (περιβάλλον, βιωσιμότητα, υλικά, το αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον, ηθική της μόδας, εδώ περιλαμβάνονται κυρίως ντοκιμαντέρ, που φτιάχνονται τα ρούχα).

Την 9μελή Διεθνής Κριτική Επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος αποτελούν οι: Valerio Cappelli (πρόεδρος της επιτροπής και αρθρογράφος σε πολιτιστικά θέματα στην Corriere della Sera), Dario Nardella (δήμαρχος της Φλωρεντίας), Orsola de Castro (ιδρύτρια του «Fashion Revolution» στο Λονδίνο), Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος (κριτικός κινηματογράφου), Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση (αν. καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας / ιδρύτρια του «Take Off Greece»), Τζένη Μπαλατσινού (παρουσιάστρια, πρώην μοντέλο, Ιδρύτρια του jenny.gr και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας KOOLWORKS S.A., του περιοδικού HOPE Magazine και της Hautes Grecians, της 1ης ελληνικής εκδήλωσης μόδας, Tuna Yilmaz (διευθυντής του «Istanbul Fashion Film Festival»). Στην κριτική επιτροπή θα προστεθεί και ένας έλληνας κινηματογραφιστής.

Η εκκίνηση θα δοθεί από μια ειδική εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν είκοσι έλληνες δημιουργοί μόδας.

Στο πλαίσιο του τριήμερου Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, από τις οποίες ξεχωρίζει η παρουσίαση του βιβλίου «Firenze. Fashion Atlas», που είναι αφιερωμένο στη μακρόχρονη και καθοριστική συνεισφορά της Φλωρεντίας στο χώρο της μόδας. Το βιβλίο αυτό ανιχνεύει τον θεμελιώδη ρόλο της Φλωρεντίας στην ιστορία της μόδας κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια και θα το παρουσιάσει η επιμελήτρια και κριτικός μόδας Maria Luisa Frisa.

Το Athens Fashion Film Festival τελεί υπό την αιγίδα τoυ Υπουργείο Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων, της Ιταλικής Πρεσβείας, του Δήμου Φλωρεντίας και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Θα πραγματοποιηθεί από τις 25 ως τις 27 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας») με ελεύθερη είσοδο, για την οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες: https://filmfreeway.com/AthensFashionFilmFestival - https://www.instagram.com/afffathensfashionfilmfestival/ - https://www.facebook.com/athensfff - https://www.linkedin.com/company/athensfff

