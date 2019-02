ΕΚΟ All Star Game: Κέρδισε το... μπάσκετ και οι Ελληνες [εικόνες]

Οι Ελληνες κέρδισαν στο All Star Game της Θεσσαλονίκης.

Εναλλαγές στο σκορ, εντυπωσιακές φάσεις που ξεσήκωσαν το κοινό, στο κατάμεστο «Nick Galis Hall», πολλά πειράγματα από τους συμμετέχοντες, εντός και εκτός παρκέ και όχι μόνο και τελικούς νικητές τους GREEK STARS απέναντι στους WORLD STARS, με 149-146, ήταν τα συστατικά του σημερινού All Star Game 2019, στη Θεσσαλονίκη.

Η γιορτή για το ελληνικό μπάσκετ, που κλείνει φέτος 100 χρόνια από τη στιγμή που... συστήθηκε στη χώρα, από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ το 1919, ήταν απολαυστική, άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους διοργανωτές και ανέβασε τον πήχη ψηλά για την επόμενη χρονιά.

Στο καθαρά αγωνιστικό... πιάτο, το ματς ήταν αμφίρροπο στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, όταν και οι Ελληνες αστέρες είχαν τα ηνία, το προβάδισμα στο σκορ άλλαζε συνεχώς. Αρκετές φορές, επίσης, οι ομάδες βρέθηκαν σε ισορροπία (5-5, 12-11, 21-16, 28-22, 28-28, 37-33, 43-39, 53-57, 66-66, 79-73, 91-98, 109-108, 124-130).

Ο νικητής, τελικά, καθορίστηκε στο τελευταίο λεπτό. Στο 39' οι WORLD STARS πήραν... κεφάλι με μισό καλάθι, 143-144. Οι GREEK STARS είπαν, εντούτοις, την ... τελευταία κουβέντα. Με τρίποντο του Λαρεντζάκη, μετά το ισόπαλο 146-146 που μεσολάβησε, κατέκτησαν το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Θανάσης Αντετοκούμνπο ήταν ο κορυφαίος για την ελληνική ομάδα, με 39 πόντους, 6 ριμπάουντ , 5 ασίστ. Σε ανάλογο επίπεδο, για τους ξένους σταρ, κινήθηκε η απόδοση του Ζακ Λε Ντέι (33 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Ο Ρικ Πιτίνο, ενώ αρχικά ήταν να κοουτσάρει τους Ξένους αστέρες, μαζί με τον Ντέιβιντ Μπλατ, εν τέλει, κάθισε με τον Αργύρη Πεδουλάκη στον πάγκο των Ελλήνων.

Τα δεκάλεπτα: 43-41, 81-75, 112-108, 149-146

GREEK STARS (Ρικ Πιτίνο-Αργύρης Πεδουλάκης): Καλάθης, Σπανούλης 3 (1), Χρυσικόπουλος 4, Μποχωρίδης 16, Λαρεντζάκης 10 (2), Πρίντεζης 7 (1), Αντετοκούνμπο 39 (1), Παπανικολάου 17 (5), Παπαπέτρου 15 (1), Βασιλόπουλος 4, Μπόγρης 12, Παπαγιάννης 22 (2)

WORLD STARS (Ντέιβιντ Μπλατ-Λούκα Μπάνκι): Γουίλιαμς Γκος 10 (2), Κιλπάτρικ 17 (3), Στρέλνιεκς 6 (2), Γκος 23 (5), Λε Ντέι 33, Γκιστ 4, Τουπάν 16 (4), Ματσιούλις 6, Μιλουτίνοφ 2, Αγκμπελέσε 12, Χάτσερ 5 (1), Τζόρνταν 12 (4)

MVP ο Αντετοκούνμπο

Για 2η διαδοχική χρονιά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του ελληνικού All Star Game. Λίγες ημέρες, πριν ο αδελφός του και σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης, αγωνιστεί στο ΝΒΑ All Star Game ως αρχηγός της Ανατολής στο Σάρλοτ, ο Θανάσης κατάφερε να συναρπάσει το φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης, με τα... καμώματά του στο 23ο All Star Game που διεξήχθη στο “ Nick Galis Home” της Θεσσαλονίκης.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σημείωσε 39 πόντους με 1 τρίποντo, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ και... αμέτρητα εντυπωσιακά καρφώματα και χωρίς αμφιβολία ήταν ο πιο ουσιαστικός και θεαματικός παίκτης της γιορτής του μπάσκετ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο... έσπασε όλα τα ρεκόρ συγκεντρώνοντας 47 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!