Rudu Bar: Βερολινέζικος αέρας κι ένα μικρό μυστικό στο νέο στέκι στα Πετράλωνα

«Τhere is a light that never goes out»: Το σύνθημα του «Rudu Bar», του νέου μπαρ των Πετραλώνων, είναι εμπνευσμένο από τους The Smiths.

Τρεις φίλοι, ο Ανέστης Ιορδανίδης, ο Κωνσταντίνος Σιάνος και ο Χρήστος Κρεμαστάς, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα μπαρ για να γίνει νέο στέκι και τα κατάφεραν.

Το «Rudu» ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του έχει γίνει meeting point στα Πετράλωνα.

«Θέλουμε οι πελάτες μας να είναι και φίλοι, να νιώθουν άνετα στο μαγαζί. Ούτως ή άλλως, στην Αθήνα υπάρχουν πολύ καλά μαγαζιά, με φοβερούς καφέδες, απίστευτα κοκτέιλ, καλά ποτά, αλλά νομίζω ότι το στέκι του ο καθένας το επιλέγει για πολύ προσωπικούς λόγους. Ένα τέτοιο προσωπικό μέρος θέλαμε να δημιουργήσουμε...» δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.

Το όνομα του μαγαζιού κρύβει ένα μυστικό.

