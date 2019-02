Το τελευταίο πράγμα που είπε ο Τζον Κένεντι στην Τζάκι, πριν πέσει νεκρός [εικόνες]

Η σχέση που είχαν ο Τζον Κένεντι και η σύζυγός του Τζάκι, σίγουρα, απέχει πολύ από το τέλειο. Και διεκόπη απότομα το 1963 όταν μια σφαίρα έκοψε το νήμα της ζωής του Πρόεδρου.

Ωστόσο, ο έρωτας Κένεντι-Τζάκι έχει καταγραφεί στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα ειδύλλια στις ΗΠΑ. Και σίγουρα σε αυτό, ρόλο έπαιξαν οι τελευταίες τους στιγμές. Οπως καταγράφηκαν από κάμερες και φωτογραφικές μηχανές.

Στις 22 Νοεμβρίου του 1963, ο πρόεδρος Τζον Κένεντι, κάθισε δίπλα στην κομψά -στα ροζ- ντυμένη σύζυγό του, Τζάκι. Στο χέρι της κρατούσε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα που μόλις της είχαν προσφέρει.

Κάθονταν στο πίσω κάθισμα μιας σκούρας μπλε Lincoln Continental του 1961.

Μπροστά τους (είχε τριπλή σειρά καθισμάτων η ανοιχτή Lincoln Continental) κάθονταν ο Τζον Κόναλι, κυβερνήτης του Τέξας, με την σύζυγό του Νέλι. Ο Κόναλι χαιρετούσε και εκείνος τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν από κοντά τον πρόεδρο.

Και ήρθε η στιγμή της απόλυτης σύγχυσης. Καθώς η αυτοκινητοπομπή διέσχιζε την οδό Ελμ, ένας δυνατός θόρυβος, σαν κροτίδα ή σύγκρουση αυτοκινήτων, ακούστηκε στον αέρα. Ο πρόεδρος Κένεντι έπεσε προς τα μπρος. Η Τζάκι τον αγκάλιασε. Στη συνέχεια ακούστηκε άλλος ένας δυνατός κρότος και η Τζάκι άρχισε να σέρνεται πάνω στο αυτοκίνητο, στο πίσω μέρος του. Φαινόταν σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από κάτι.

Η έκφραση του προσώπου του Κένεντι, μετά τον πυροβολισμό, χάραξε για πάντα στη μνήμη της, αποκαλύπτεται στο βιβλίο του Κρίστοφερ Αντερσον «These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie»

Εμοιαζε απορημένος, όπως περιγράφει η Mirror. Οι τελευταίες λέξεις που του είπε η Τζάκι ήταν «Σ' αγαπώ Τζακ. Σ' αγαπώ», σύμφωνα με τον Αντερσον.

Πάνω κάτω το ίδιο υποστήριζε και η Τζάκι Κένεντι. Οτι δηλαδή οι τελευταίες κουβέντες της προς τον σύζυγό της ήταν αυτές. Με κάποιες διαφοροποιήσεις. Σε μια συνέντευξή της το 1963 στη New York Daily News είχε πει ότι καθόλη τη διαδρομή προς το νοσοκομείο Parkland Hospital, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του, ήταν σκυμμένη πάνω του, λέγοντάς του: «Τζακ, Τζακ, μπορείς να με ακούσεις; Σε αγαπώ».

Οσον αφορά τα τελευταία λόγια του Τζον Κένεντι στην γυναίκα με την οποία έζησε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του, έχει γραφτεί ευρέως ότι ήταν τα εξής: «Ω θεέ μου, με χτύπησαν». Γράφονταν ακόμη ότι ο πρόεδρος ήταν σε απόλυτη σύγχυση, δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Ωστόσο, οι γιατροί επιμένουν ότι είναι αδύνατο, δεδομένων των χτυπημάτων του, ο Τζον Κένεντι να κατάφερε να ψελλίσει έστω και μια λέξη.

Ιστορικοί, στη διάρκεια των χρόνων, κατάφεραν να βρουν και να καταγράψουν ποιες ήταν όντως οι τελευταίες λέξεις του Κένεντι. Ποιες είναι αυτές; «όχι, σίγουρα δεν μπορείς».

Αλλά τι στο καλό μπορεί να σημαίνει «όχι, σίγουρα δεν μπορείς» και που ακριβώς αναφερόταν;

Οπως έχει αποκαλυφθεί, ο πρόεδρος Κένεντι είχε μια σύντομη συνομιλία με τον κυβερνήτη και την γυναίκα του στο αυτοκίνητο, πριν φάει τη σφαίρα. «Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι ο λαός του Ντάλας δεν σου προσέφερε ένα υπέροχο καλωσόρισμα», του είπε η σύζυγος του κυβερνήτη του Τέξας, αναφερόμενη στο τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον δει.

«Οχι, σίγουρα δεν μπορείς», της είχε ανταπαντήσει ο Τζον Κένεντι, κλάσματα του δευτερολέπτου πριν φάει τη σφαίρα από το όπλο του Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ.

Ο Τζον Κένεντι ήταν ακόμη ζωντανός όταν έφθασε στο νοσοκομείο δέκα λεπτά αργότερα και όντως η Τζάκι δεν έφυγε δευτερόλεπτο από το πλευρό του και δεν έβγαλε στιγμή το αιματοβαμμένο ροζ σακάκι της.

Οταν την ρώτησαν στο νοσοκομείο αν θα ήθελε να το βγάλει η Τζάκι απάντησε αρνητικά. «Θέλω όλοι να δουν τι έκαναν στον Τζακ», είπε.

Ο Τζον Κένεντι λοιπόν, μετά το «όχι, σίγουρα δεν μπορείς», δεν πρόλαβε να πει καμία άλλη λέξη. Το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα και πρόωρα.

Φωτογραφίες: ΑΡ, Wikimedia Commons, Getty-Ideal images