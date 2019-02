Με φιδίσιο φόρεμα η Κιμ Καρντάσιαν –Φόρα παρτίδα οι πληθωρικές καμπύλες της [εικόνες]

Οι καμπύλες της Κιμ Καρντάσιαν είναι διάσημες σε όλο τον κόσμο και η πληθωρική τηλεπερσόνα φρόντισε για άλλη μία φορά να τις επιδείξει.

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show» του Τζίμι Φάλον, φορώντας ένα απίστευτα στενό φόρεμα από δέρμα φιδιού.



Η 38χρονη τηλεπερσόνα επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ, κεραμιδί φόρεμα που δεν άφηνε γυμνό καθόλου δέρμα, αλλά αγκάλιαζε τις πληθωρικές καμπύλες της και το συνόδευσε με ένα ζευγάρι μαύρα βελούδινα μποτάκια Yeezy, ενώ επέλεξε να μην φορέσει καθόλου αξεσουάρ.

Ο 16ος κύκλος του τηλεοπτικού ριάλιτι το οποίο την έκανε διάσημη «Keeping Up With The Kardashian» αναμένεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες σε έναν μήνα περίπου.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως η Κιμ Καρντάσιαν και ο σύζυγός της αγόρασαν πρόσφατα ένα ακίνητο δίπλα στην κατοικία τους στο Χίντεν Χιλς.

Η τελευταία τους κτηματομεσιτική προσθήκη έρχεται σε μια εποχή που η Κιμ και ο Κάνιε αναγκάστηκαν να μην προβούν τελικά στην αγορά του σπιτιού στο Μαϊάμι μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια.



Ο Κάνιε είχε δώσει προκαταβολή 600.000 δολαρίων για το ακίνητο θέλοντας να το κάνει δώρο στην σύζυγό του για τα Χριστούγεννα, αλλά τελικά θα το χάσει αυτό το ποσό, διότι αποφάσισαν να μην το αγοράσουν τελικά.

Το παντρεμένο ζευγάρι, που έχει ήδη τρία παιδιά και ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 4ο μέσω παρένθετης μητέρας, τώρα αναζητά ένα ακίνητο στις Μπαχάμες.

Φωτογραφίες: Splash News