Το «φυτώριο» όπερας της Λυρικής υποψήφιο για το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διεκδικούν το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora και προκρίνονται στη δεύτερη φάση με το προτεινόμενο πρόγραμμα Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people.

Το πρόγραμμα Co-OPERAtive αποτελεί ένα φυτώριο όπερας για μια μικτή ομάδα 60 νέων Αθηναίων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο ηλικίας 15-17 ετών από όλη την Αττική.

Το πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την όπερα, η οποία αποτελεί κοινή γλώσσα για τη δημιουργία του πρώτου διαπολιτισμικού φυτωρίου όπερας νέων στην Ευρώπη.

Το Co-OPERAtive στόχο έχει να διευρύνει την απήχηση της όπερας και να την κάνει πιο γνωστή στο νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτισμική ποικιλομορφία και την κοινωνική συνοχή. Προτάσσοντας τη συνεργατική φύση της όπερας, το πρόγραμμα Co-OPERAtive τοποθετεί τη συνεργασία στην καρδιά του σχεδιασμού και της υλοποίησής του, χτίζοντας ισχυρές συμμαχίες με δύο οργανώσεις-εταίρους, την ΑΡΣΙΣ και την The HOME Project.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεικτή ομάδα εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας από 15 έως 17 ετών, που ζουν στην Αττική. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ARSIS και την The HOME Project.

Από τις 5 έως και τις 22 Φεβρουαρίου 2019 το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την πλατφόρμα FEDORA και να υποστηρίξει την πρόκριση του προγράμματος Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people στην επόμενη φάση ΕΔΩ.