Ο πρωτοπόρος της τζαζ Nicola Conte στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 20.30 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, τον πρωτοπόρο της τζαζ Nicola Conte και την μπάντα του για μια και μοναδική συναυλία με επίκεντρο το νέο του άλμπουμ «Let your Light Shine On».

O Ιταλός Nicola Conte είναι ένας διαχρονικός και ανατρεπτικός καλλιτέχνης με πάθος και έμπνευση για τη μουσική και τη ζωή.

Κιθαρίστας, παραγωγός και DJ, ο Conte αντλεί την έμπνευσή του από διαφορετικές κουλτούρες και στυλ: τη bossa nova, τα swinging soundtracks ιταλικών ταινιών του '60 και '70, την ethnic μουσική, τη spiritual τζαζ του '70 και την nu-jazz.

Η πολύπλευρη προσωπικότητα του Nicola Conte βρήκε δίοδο έκφρασης στις αρχές του ’90 μέσα από τη δημιουργία του πολιτιστικού κινήματος Fez, το οποίο προσέλκυσε ταλαντούχους καλλιτέχνες με τις ίδιες αναζητήσεις.

Από την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, Bossa per Due μέχρι και το Let Your Light Shine On, κάθε άλμπουμ του Nicola Conte κρύβει κάτι διαφορετικό και, φυσικά, σπουδαίες συνεργασίες με μουσικούς από όλο τον κόσμο.

Στο νέο του άλμπουμ, με την μπάντα του Spiritual Galaxy, η οποία αποτελείται από διακεκριμένους μουσικούς όπως οι Gianluca Petrella και Magnus Lindgren, η τζαζ συναντά τον κόσμο και ο Conte παντρεύει ήχους, μέρη και χρώματα δίνοντας νέα πνοή, δύναμη και ενέργεια στην τζαζ. Από την Ιταλία μέχρι και την Αφρική, η μουσική του είναι, όπως θα έλεγε ο ίδιος, cosmic afro-jazz και soul-jazz.

Ήχοι χαλαρωτικοί, ταξιδιάρικοι και άλλοτε πιο χορευτικοί, ρυθμοί και μουσικά στυλ που εναλλάσσονται και παρασέρνουν ακόμη κι αυτούς που δεν αγαπούν την τζαζ.

Όπως και ο ίδιος σημειώνει, το Let your Light Shine On «είναι ένα άλμπουμ που μιλά για τη μουσική. Για την πνευματικότητα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι ο ρυθμός. Είναι η Αφρική. Είναι η ελευθερία, η κατανόηση, η ενότητα. Η αγάπη. Το σύμπαν. Το φως που πηγάζει από το σύμπαν και τους εαυτούς μας».

Τριτη 12 Φεβρουαρίου ξεκινά η προπώληση

Η συναυλία πραγματοποιείται παράλληλα με τον βασικό κορμό δράσεων και εκδηλώσεων που συνεχίζουν να προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με προσιτό εισιτήριο, εμπλουτίζοντας τις πηγές εσόδων του οργανισμού και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια οικονομική του ευρωστία.

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρω. Μειωμένα εισιτήρια των 5 δικαιούνται φοιτητές, άτομα ηλικίας 65+, παιδιά και νέοι 6-18 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ με τον συνοδό τους, πολύτεκνοι και κάτοικοι του δήμου Καλλιθέας.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στο SNFCC.org, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και στα ταμεία της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39).