Τα βραβεία Grammy & οι νέες σεζόν των σειρών Cardinal & Bad Blood έρχονται στην Cosmote TV [βίντεο]

Την 61η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, τις πρεμιέρες των νέων κύκλων των σειρών Cardinal και Bad Blood, βραβευμένες ταινίες (Foxtrot, Α Quiet Place), δημοφιλή blockbuster και οσκαρικές επιλογές μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND (Bohemian Rhapsody, A Star is Born) θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεταξύ άλλων στα κανάλια COSMOTE CINEMA, οι συνδρομητές της COSMOTE TV.

Η δραματική σειρά Cardinal, τοποθετημένη στην πόλη Algonquin Bay στον Βόρειο Καναδά ακολουθεί τους αστυνομικούς Τζον Κάρντιναλ (Μπίλι Κάμπελ - The Killing) και Λιζ (Καρίν Βανάς - Revenge), καθώς ερευνούν σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις. Στον 3ο κύκλο της σειράς μία στυγερή διπλή δολοφονία συγκλονίζει την τοπική κοινότητα και οι δύο αστυνομικοί ανακαλύπτουν πως αυτή τη φορά έχουν να κάνουν με μία επικίνδυνη αίρεση. Η νέα σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 10/2 στις 21.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Ο 2ος κύκλος της σειράς Bad Blood επιστρέφει μεταφέροντάς μας πέντε χρόνια μετά το θάνατο του αρχηγού της μαφίας του Μόντρεαλ Βίτο Ριτσούτο (Άντονι ΛαΠάλια). Το δεξί του χέρι, Ντέκλαν Γκάρντινερ (Κιμ Κόουτς), ηγείται πλέον του εμπορίου ναρκωτικών της περιοχής, έχοντας μπει ωστόσο στο στόχαστρο των αρχών, που προετοιμάζονται για τη σύλληψή του με τη βοήθεια πληροφοριοδότη (Α’ Προβολή- Δευτέρα 11/2, 20.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται σε Α’ προβολή η βραβευμένη στο φεστιβάλ Βενετίας και στο Διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας δραματική ταινία του Σάμιουελ Μάοζ Foxtrot (Πέμπτη 14/2, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Η πλοκή επικεντρώνεται στον Μίκαελ και την Ντάφνα, ένα ανδρόγυνο, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με την απώλεια του γιου τους, όταν μαθαίνουν πως έπεσε εν ώρα καθήκοντος. Η βραβευμένη στις Κάννες ιταλική δραματική ταινία Fortunata μας συστήνει μια κομμώτρια και μητέρα ενός κοριτσιού, η οποία αλλάζει ριζικά τη ζωή της, όταν αποφασίζει να πάρει διαζύγιο και να ανοίξει το δικό της κομμωτήριο. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 1HD, την Πέμπτη 7/2 στις 21.00 (ζώνη Red Carpet Premieres).

Οι φαν των ταινιών τρόμου θα παρακολουθήσουν σε Α’ προβολή την ταινία Θάρρος ή Αλήθεια (Truth or Dare) και θα «λάβουν μέρος» σε έναν γύρο του ομώνυμου γνωστού παιχνιδιού, μαζί με μία παρέα φίλων που βρίσκονται για διακοπές στο Μεξικό. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι 6 φίλοι ανακαλύπτουν πως το παιχνίδι είναι αληθινό και πως όποιος δεν υπακούσει στους κανόνες θα πεθάνει (Κυριακή 10/2, 21.00, ζώνη Blockbuster), Επίσης, σε Α’ προβολή έρχεται την Δευτέρα 11/02 στις 21.00, η ταινία Morgan με τους Κέιτ Μάρα (House of Cards, The Martian), Πολ Τζιαμάτι (Billions, Cinderella Man) και Άνια Τέιλορ-Τζόι (Split).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD τα βλέμματα στρέφονται στην 61η τελετή απονομής των βραβείων Grammy. Οι συνδρομητές θα «μεταφερθούν» την Κυριακή 10/2 στις 03.00 στο Staples Center του Λος Άντζελες, για να παρακολουθήσουν ζωντανά με σχολιασμό από τους μουσικούς παραγωγούς Κλαούντια Μάτολα και Γιώργο Μουχταρίδη ποιοι από τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν μέσα στο 2018, θα καταφέρουν να αποσπάσουν το πολυπόθητο βραβείο. Στη ζώνη Ladies First του καναλιού, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της ταινίας Lila & Eve (Τετάρτη 6/2, 22.00), με τις Βαϊόλα Ντέιβις και Τζένιφερ Λόπεζ, να ενσαρκώνουν δύο γυναίκες που μετά τη δολοφονία των παιδιών τους αποφασίζουν να αναλάβουν δράση και να εκδικηθούν. Την Πέμπτη 14/2 δεν χάνουμε την ταινία τρόμου Ένα Ήσυχο Μέρος (A Quiet Place) με τους Τζον Κραζίνσκι και Έμιλι Μπλαντ, στο ρόλο ενός ζευγαριού που μαζί με τα τρία του παιδιά προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο τέρατα που επιτίθενται σε οτιδήποτε κάνει θόρυβο. Η ταινία διεκδικεί βραβείο στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων OSCAR®, ενώ έχει ήδη αποσπάσει βραβείο SAG. Οι φαν της κωμωδίας θα παρακολουθήσουν σε Α΄ προβολή την ταινία Κοκομπλόκο (Blockers) με τους Λέσλι Μαν και Τζον Σίνα, να υποδύονται δύο υπερπροστατευτικούς γονείς που θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να εμποδίσουν τις έφηβες κόρες τους να πάνε στον ετήσιο χορό του σχολείου τους (Παρασκευή 8/2, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD), καθώς και την ρομαντική κομεντί My Secret Valentine (Σάββατο 9/2, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, κάνει επίσης πρεμιέρα το θρίλερ Sex Doll (Κυριακή 10/2, 22.00) με επίκεντρο ένα call girl και έναν άνδρα που έχει βάλει στόχο να γίνει σωτήρας της, αλλά και η επίσημη «πρεμιέρα» της Νορβηγίας στα περσινά βραβεία OSCAR, ταινία φαντασίας Θέλμα (Thelma). Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από μια συνεσταλμένη νεαρή κοπέλα, που αφήνει το σπίτι των θρησκόληπτων γονιών της και βλέπει τη ζωή της να αλλάζει ολοκληρωτικά, όταν αναπτύσσει στενή σχέση με συμφοιτήτριά της, που βασανίζεται από επιληπτικές κρίσεις (Τετάρτη 13/2, 22.00, ζώνη Ladies First). Την Τρίτη 12/2 στις 22.00 παρακολουθούμε την πρεμιέρα του βιογραφικού δράματος Η Υπόσχεση της Αυγής (Promise at Dawn), το οποίο μεταφέρει στην οθόνη την θυελλώδη ζωή του Γάλλου συγγραφέα Ρομέν Γκαρί.

Στις πρεμιέρες του VILLAGE CINEMA HD, ξεχωρίζει η υποψήφια για OSCAR ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε Σιωπή (Silence) με τους Άντριου Γκάρφιλντ, Άνταμ Ντράιβερ και Λίαμ Νίσον (Παρασκευή 8/2, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση τις ταινίες Α Star is Born (από Δευτέρα 11/2) με τους Μπράντλεϊ Κούπερ και Lady Gaga και Bohemian Rhapsody (από Τετάρτη 13/2) με τον Ράμι Μάλεκ. Τα δύο κινηματογραφικά blockbuster, διεκδικούν αντίστοιχα βραβείο σε 8 και 5 κατηγορίες, στη φετινή τελετή απονομής των OSCAR.