Ο Παναγιώτης Πάλλης «αδειάζει» τον Bradley μετά την αποχώρηση του από τους Stereo Soul [εικόνες]

Τα πράγματα σχετικά με την απομάκρυνση του Bradley White Dale από το συγκρότημα Stereo Soul ξεκαθάρισε ο Παναγιώτης Πάλλης, ρίχνοντας τα καρφιά του προς τον τραγουδιστή.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Πάλλης είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες πως ο Bradley απομακρύνεται από το συγκρότημα, χωρίς όμως αυτό να διαλύεται, καθώς ο Αλέξης Δερμιτζάκης θα ήταν ο αντικαταστάτης του.

«Αγαπημένοι/ες μου, μετά από ένα μήνα κατά τον οποίο αρκετοί/ές με έχετε ρωτήσει επί του θέματος (και κατά τον οποίο όλο ανεβάζω solo posts, κάτι που δεν έκανα πριν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια νέα. Από τις αρχές του 2019, η συνεργασία μου με τον Bradley αποτελεί πλέον οριστικό παρελθόν. Μετά από 2.5 χρόνια επαγγελματικής συνύπαρξης γεμάτης υπέροχες εμφανίσεις και συνεργασίες και πάντα με αμοιβή τη δική σας αγάπη, οι δρόμοι μας συνεχίζουν χωριστά για ποικίλους σημαντικούς λόγους, και του εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα στην εξής πορεία του. Έχοντας πίσω του ένα δυνατό βιογραφικό, το project των Stereo Soul συνεχίζει ακάθεκτο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας του με μέλη εμένα και τον καλό φίλο και πλέον και συνεργάτη @alexis_dermitzakis , έναν τραγουδιστή ταλαντούχο και έμπειρο με ήθος και επαγγελματισμό, τον οποίο ελπίζω να καλωσορίσετε ένθερμα στην παρέα μας. Λίαν συντόμως έρχονται οι πρώτες μας εμφανίσεις και ηχογραφήσεις μαζί, ελπίζοντας το μουσικό μας «πάντρεμα» να σας αρέσει όπως αρέσει και σε εμάς. Μείνετε συντονισμένοι!! Cheers to the next chapter!!! #NewEra #NewMember#NewPartner #StereoSoulVol2» είχε γράψει τότε στον λογαριασμό των Stereo Soul στο instagram.

Ωστόσο για τους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνση του τραγουδιστή μίλησε ο Παναγιώτης Πάλλης στην εκπομπή «Ευτυχείτε» δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την ρήξη μεταξύ τους.

Παράλληλα ο Πάλλης έριξε και της μπηχτές του στο πρώην μέλος των Stereo Soul, λέγοντας πως υπήρχαν προβλήματα επαγγελματισμού και όχι μόνο…

«Δουλέψαμε 2,5 χρόνια με τον Bradley. Κάναμε πολλά πράγματα, συνεργασίες, πολλά. Απλώς τώρα, στα τέλη του 2018, αφενός και για δικούς του οικογενειακούς λόγους και για προσωπικούς, αλλά κυρίως γιατί είχαμε και μεταξύ μας σιγά σιγά θέματα επαγγελματισμού τα οποία δεν μπορούσαμε να γεφυρώσουμε, αποφασίσαμε εγώ να συνεχίσω το project, γιατί εγώ επένδυσα σε αυτό χρήματα, χρόνο συναισθήματα και εκείνος μετέβη στο εξωτερικό για ένα διάστημα. Οπότε συνεχίζουμε το project των Stereo Soul με τον Αλέξη, τον καινούριο μου συνεργάτη, με πολλή χαρά.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και από τους δύο στο project αυτό που είναι ένα κοινό project. Δεν είναι ένα ατομικό project. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό σιγά σιγά με ξένισε γιατί εγώ πάντα διαχειριζόμουν τις καταστάσεις και τα έπαιρνα πάνω μου τα πράγματα οργανωτικά αν θέλεις. Αλλά ξέρεις μετά από κάποιο σημείο λες «ρε συ είμαστε συνεργάτες, είμαστε μαζί σε αυτό, έχουμε μια κοινή πορεία, θέλω λίγο κι εσύ αναλάβεις μέρος της ευθύνης σε όλο αυτό», κι επίσης, «θέλω να είσαι και λίγο πιο υπεύθυνος σε κάποια πράγματα», στην ώρα σου, προετοιμασμένος ανάλογα. Ήταν και είναι ένα συγκλονιστικό ταλέντο, αλλά ήταν λόγο μποέμ τύπος. Όλοι το ξέρουμε άλλωστε, δεν είναι κάτι που έκρυβε ποτέ του και δημόσια. Και είναι κάτι που από κάποιο σημείο και μετά τη δουλειά την επηρεάζει. Οπότε κι εγώ λέω ότι θέλω να συνεχίσω τη δουλειά αυτή με έναν άνθρωπο που είναι πιο επαγγελματίας και εξίσου ταλαντούχος. Το ότι ήταν τόσο open με τον κόσμο που μας ακολουθεί σχετικά με θέματα που δεν αφορούν τη δουλειά του… δεν χρειάστηκε κανείς να παραστήσει κάτι που δεν είναι», ανέφερε συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Πάλλης.