Το Χόλιγουντ κάνει γυρίσματα στα Τρίκαλα -Μία ταινία δράσης και μυστηρίου

Μία ταινία δράσης και μυστηρίου, η οποία αναμένεται να διαφημίσει τις ομορφιές της περιοχής των Τρικάλων, ξεκινά μέσα στον Φεβρουάριο γυρίσματα στα Τρίκαλα και στην οποία αναμένεται να παίξουν και αρκετοί ελληνες ηθοποιοί.

Πρόκειται για μια αμερικανο-ιταλική κινηματογραφική παραγωγή, του γνωστού σκηνοθέτη των «Suspiria» και «Call Me By Your Name», Λούκα Γκουαντανίνο, για τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίας του Φερντινάντο Κίτο Φιλοµαρίνο.

Ηδη την άδεια για για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της ταινίας «Born To Be Murdered» σε δημοτικούς χώρους παραχώρησε ο δήμος Τρικκαίων, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε και ανοιχτό κάστινγκ όπου και οι παραγωγοί επέλεξαν ελληνες ηθοποιούς για μικρότερους ρόλους.

Η ταινία θα είναι περιπέτεια και θα διαδραματίζεται στον εμβληματικό Μύλο Ματσόπουλου των Τρικάλων, αλλά και σε άλλα σημεία.

Η εταιρεία παραγωγής FALIRO HOUSE PRODUCTIONS αναφέρει πώς τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα Τρίκαλα το διάστημα 18 - 21 Φεβρουαρίου 2019.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται σε οµότιτλη νουβέλα που κυκλοφόρησε το 1945.

Η ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες το 2020.