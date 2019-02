Το δώρο που έκανε η Ελισάβετ σε Μέγκαν Μαρκλ, Χάρι για το σπίτι τους -Ανεκτίμητο, προκαλεί ζάλη [εικόνες]

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες φαίνεται πως βρίσκονται Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι αποφάσισε να εγκαταλείψει το παλάτι του Κένσιγκτον και μετακομίζει στο Frogmore Cottage στο Γουίνσδορ. Την ώρα, λοιπόν, που ετοιμάζονται για την αλλαγή κατοικίας, Μέγκαν και Χάρι δέχθηκαν το δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ για το νέο τους σπίτι. Σύμφωνα με το Vanity Fair, η βασίλισσα φέρεται να τους βοηθά στη μετακόμιση και μάλιστα να τους χάρισε ένα δώρο που δεν μπορούν να τον αγοράσουν χρήματα.

Το πριγκιπικό ζευγάρι μπορεί να επιλέξει έργα τέχνης από την ιδιωτική συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ και να διακοσμήσει το σπίτι του.

«Η Μέγκαν και ο Χάρι μπορούν να επιλέξουν κάποια έργα τέχνης για το Frogmore Cottage. Τους έχει δοθεί λίστα με πίνακες που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να διαλέξουν τι τους αρέσει», δήλωσε πηγή.

Η συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ, φυσικά, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή στον κόσμο και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων 600 έργα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 20 έργα του Μιχαήλ Αγγελου και 50 έργα ζωγραφικής του Καναλέττο, ενώ διαθέτει και σύγχρονα έργα από καλλιτέχνες όπως ο Αντι Γουόρχολ.

Το πριγκιπικό ζευγάρι αγαπά ιδιαίτερα την τέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρίγκιπας Χάρι αγόρασε πίνακα με τον τίτλο «Everybody Needs Somebody To Love», αξίας χιλιάδων λιρών, από μια γκαλερί τέχνης στο Λονδίνο. Ο 34χρονος χάρισε τον πίνακα στην σύζυγό του λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους.

Ωστόσο, Μέγκαν και Χάρι δεν είναι οι μόνοι που έχουν πάρει έργα τέχνης από τη συλλογή της βασίλισσας. Πίνακες από τη συλλογή της κοσμούν τα δύο σπίτια του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.