Γιατί γράφτηκε το τραγούδι «The final countdown» -Η απίστευτη ιστορία του [εικόνες & βίντεο]

Στο άκουσμα του «The final countdown» στην Ελλάδα ξυπνούν μνήμες από το μπασκετικό έπος του 1987, ωστόσο όπως είπε και ο δημιουργός και ερμηνευτής του, το τραγούδι συνδέθηκε και με πολλές άλλες αθλητικές μεταδόσεις και εκδηλώσεις.

Το «The Final countdown», είναι το περίφημο τραγούδι των Εurope, του συγκροτήματος από τη Σουηδία που έσπασε τα κοντέρ και έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τοποθετώντας την παρέα του Τζο Τέμπεστ στο πάνθεον της μουσικής. Μάλιστα το εντυπωσιακό είναι πως το τραγούδι δεν γράφτηκε για να γίνει επιτυχία, αλλά ως εισαγωγή στα live του συγκροτήματος, ενώ κάποια από τα μέλη του το είχαν απορρίψει. Τελικά ο ερμηνευτής και ο μπασίστας του γκρουπ ήταν αυτοί που το προχώρησαν. Ηταν η στιγμή που κέρδιζαν το λαχείο, χωρίς καν να το ξέρουν.

Αντίστροφη μέτρηση και εκτόξευση στην επιτυχία

Η αντίστροφη μέτρηση («The final countdown») και η εκτόξευση προς την επιτυχία για τους Europe ξεκίνησε το 1981 από έναν παλιό ρυθμό που είχε παίξει και συνθέσει στα πλήκτρα ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Τζο Τέμπεστ εμπνευσμένος από το «Space oddity» του Ντέιβιντ Μπάουι. Αυτό όμως που μοιάζει απίστευτο είναι πως το τραγούδι παραλίγο να μείνει για πάντα στο συρτάρι του και ο κόσμος να χάσει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Τελικά ο τραγουδιστής το ανέσυρε τυχαία κάποια χρόνια αργότερα, το 1985.

Το τραγούδι δίχασε το συγκρότημα

Εκείνη τη χρονιά (1985) ο μπασίστας των Europe, Τζον Λέβεν ήταν ο πρώτος που άκουσε τους στίχους του τραγουδιού, αλλά και εκείνος που έπεισε τον Τέμπεστ να το ολοκληρώσει γιατί όπως του είπε «μπορεί να βγει κάτι καλό και χρήσιμο από αυτό».

Ο τραγουδιστής τον άκουσε και όντως ολοκλήρωσε το τραγούδι, ωστόσο όταν το παρουσίασε στο υπόλοιπο συγκρότημα, δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του κιθαρίστα του γκρουπ Τζον Νόρουμ, ο οποίος είπε: «όχι, όχι είναι τρελό, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό».

Το «The final countdown» προβλημάτισε και δίχασε το συγκρότημα, αφού οι υπέρμαχοι του τραγουδιού έλεγαν πως αν και δεν ταιριάζει στο ροκ στυλ τους, μπορούν να το κρατήσουν για να έχουν και κάτι διαφορετικό, όπως για εισαγωγή σε κάποια live. Υπήρχε όμως και η άλλη πλευρά που υποστήριζε πως το τραγούδι δεν τους ταιριάζει και θα πρέπει να το απορρίψουν. Ευτυχώς επικράτησε η πρώτη άποψη. Ενδεικτική είναι και η μεταγενέστερη της επιτυχίας δήλωση του κιθαρίστα, ο οποίος είπε «Ευτυχώς που δεν με άκουσαν...»!

Ποιοι ήταν η Europe που σάρωσαν με «The final countdown»

Οι Europe ήταν ένα συγκρότημα λίγο heavy metal, λίγο glam ροκ, με πλούσιες χαίτες της εποχής των ‘80ς, χαλκάδες στα αυτιά και άφθονη τρέλα που... ξετρέλαινε τους νέους της εποχής. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1979 από τον Τζόι Τέμπεστ. Το πραγματικό όνομα του ερμηνευτή ήταν Γιοακίμ Λάρσον. Μάλιστα και το γκρουπ αρχικά ονομαζόταν Force και απέκτησε πολλούς θαυμαστές στα προάστια της Στοκχόλμης. Το 1982 άλλαξαν το όνομά τους σε Europe και πήραν μέρος σε μουσικό διαγωνισμό, στον οποίο κέρδισαν την πρώτη θέση και έτσι άρχισε να ακούγεται το όνομα του συγκροτήματος. Η συνέχεια και η απογείωση ήρθε με το The final countdown. Από το 1986 και μετά που ερμήνευσαν το τραγούδι, καθιερώθηκαν στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή και εξαργύρωσαν το εισιτήριό τους για την ροκ αθανασία.

Το τραγούδι «The final countdown» έφτασε στο Νο.1 σε 25 χώρες, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ ήταν στο Νο.8.

Ο ύμνος του Eurobasket 1987 και του ελληνικού έπους

Το τραγούδι σάρωσε στην Ελλάδα από το 1987 όταν ακούστηκε στην επική πορεία μέχρι την κατάκτηση του Eurobasket από την Εθνική Ελλάδος. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σείστηκε από τους ήχους των Europe και του «The final countdown» αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Μάλιστα έκτοτε το τραγούδι προς χάριν αστεϊσμού αποκαλούταν και τιρινίνι!

Βέβαια η επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα, καθώς το τραγούδι ακούστηκε και ένα χρόνο αργότερα το 1988 στα Summer Olympics, ενώ αργότερα έγινε και ένα από τα πιο επιτυχημένα ringtones. Το αποκορύφωνα ήταν ότι επιλέχθηκε σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο για την υποδοχή της νέας χιλιετίας του, για την αντίστροφη μέτρηση στην είσοδο του 2000.

Το τραγούδι

Οι στίχοι του «The final countdown»

We're leaving together,

But still it's farewell

And maybe we'll come back

To earth, who can tell?

I guess there is no one to blame

We're leaving ground (leaving ground)

Will things ever be the same again?

It's the final countdown

The final countdown

Oh

We're heading for Venus (Venus)

And still we stand tall

'Cause maybe they've seen us (seen us)

And welcome us all, yeah

With so many light years to go

And things to be found (to be found)

I'm sure that we'll all miss her so

It's the final countdown

The final countdown

The final countdown

The final countdown

Oh

The final countdown, oh

It's the final count down

The final countdown

The final countdown

The final countdown

Oh

It's the final count down

We're leaving together

The final count down

We'll all miss her so

It's the final countdown

It's the final countdown

Oh

It's the final countdown, yeah

Απόλυτα συνδεδεμένο με τις ελληνικές επιτυχίες στο μπάσκετ