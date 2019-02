Ολοι αναρωτιούνται τι συνέβη στην Κλόε Καρντάσιαν σε αυτή την φωτογραφία -Το επικό λάθος στο photoshop

Η σταρ του Keeping Up With The Kardashians και ένα από τα μέλη της πιο διάσημης οικογένειας, η Κλόε Καρντάσιαν επέστρεψε.

Η τηλεπερσόνα συνηθίζει να μοιράζεται με τους θαυμαστές της στα κοινωνικά δίκτυά εντυπωσιακές φωτογραφίες και αισθησιακές πόζες, ωστόσο αυτή την φορά, φαίνεται πως κάτι πήγε πολύ λάθος.

Οι χρήστες του Instagram την κατηγορούν για αποτυχημένο photoshop.

Αν κοιτάξετε πιο προσεχτικά θα καταλάβετε ότι κάτι παράξενο συμβαίνει στο σώμα της.

Η εικόνα της εμφανίζεται παραμορφωμένη και διχάζει.

